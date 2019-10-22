Ученые: Таиланд ожидают землетрясения

Ученые Таиланда прогнозируют землетрясения на севере страны в течение ближайших лет

Власти Таиланда предупреждают о том, что в северных провинциях страны в течение ближайших 10 лет ожидаются землетрясения силой 5 баллов. Об этом пишет портал Thailand News.

На прошлой неделе в Таиланде произошло землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, которое ощущалось в таких провинциях страны, как Чианг Май и Чианг Рай. Оно не привело к жертвам и разрушениям, но Департамент минеральных ресурсов выпустил важное предупреждение. По прогнозу ученых, в течение 10 лет эти северные регионы могут столкнуться с землетрясениями силой до 5 баллов.

Предупреждение основано также на анализе толчков магнитудой 5,1 балла, которые произошли в 2006 году в районе Мае Рим в Чианг Мае. Ученые добавляют, что так называемое «огненное кольцо Земли» проходит, в том числе, через горные районы севера Таиланда. Здесь расположены несколько разломов тектонических плит, движение которых изучается в настоящее время. Ученые также говорят о том, что около 2 000 лет назад в регионе происходили мощные землетрясения. Их сила составляла около 6 баллов.

Огненное кольцо проходит по периметру Тихого океана. Эта область характеризуется наличием действующих вулканов. Именно здесь произошло около 90% всех мировых землетрясений, из которых 80% были самыми мощными на планете. В кольце находятся территории таких стран, как Индонезия, Япония, Филиппины, Мексика, Чили, США, а также Курильские острова и полуостров Камчатка в России.

Ранее эксперты Thailand News составили список мест, которые рекомендуют посетить каждому туристу в Таиланде. В него вошли самая известная в мире пешеходная улица Као Сан Роуд в Бангкоке, популярный среди дайверов маленький остров Ко Тао, остров Ко Панган, известный своими вечеринками «Фул Мун Пати», национальный парк Као Сок и карстовые горы в провинции Краби.