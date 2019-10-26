Почему могут отказать при заселении в отель

Даже, если вы заплатили за номер, нет никаких гарантий, что вам не откажут при заселении. Есть несколько причин, почему на ресепшене вас могут "развернуть". "Рамблер" рассказывает о причинах отказа и том, как их избежать.

Опоздание

В некоторых отелях въезд и выезд происходит до и после определенного времени. Это связано с работой уборщиц и подготовкой номера к заселению — сначала постояльцы выселяются, потом идет уборка, а затем заселяют других. Однако во многих отелях заселение происходит в назначенный час. Чаще всего такое случается в небольших гостиницах, где не хватает рук на ресепшене. Иногда администраторы занимаются несколькими делами и не успевают принять всех постояльцев. К тому же так удобнее для туристов, которые жалуются на очереди при заселении. Чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда уточняйте время заселения. В случае, если вы задерживаетесь лучше позвонить и предупредить администрацию отеля.

Проблемы с документами

В разных странах разные законы. В большинстве не принимают документы, у которых закончился срок действия или те, которые испорчены. В России, например, граждане могут заселяться только по общегражданскому паспорту, а по военному билету или "заграну" нельзя. Туристам же нужно предоставлять визу и миграционную карту. Кроме того, данные о постояльцах администрация передает базе МВД

Нарушение правил отеля

Например, если вы приедете с животным в отель, где нет условий для его расположения, вам откажут. Тщательно проверяйте правила заселения в гостиницу. Там должно быть указано, разрешается ли заселение в отель с животными или нет. Кроме того, некоторые администраторы указывают тип и размеры домашнего питомца. Гостиницы также вправе отказать неадекватному гостю или тому, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, если вы хотите расслабиться с помощью выпивки, лучше сделать это после регистрации в отеле.

Овербукинг

Такое практикуют не только авиакомпании, но и отели. Они продают больше номеров, чем имеют. Здесь действует правило "кто первый, того и тапки". Поэтому, если у вас есть возможность, заселяйтесь как можно раньше. Однако, если в гостинице случается овербукинг, они обязаны предоставить вам жилье того же класса и звездности, которое вы оплатили. Некоторые недобросовестные отели могут заселить постояльцев в свою же сеть, но в гостиницу с условиями похуже. В таком случае надо требовать либо возврат денег, либо соответствующих условий. Бывают и хорошие ситуации, когда туристов из-за нехватки мест в сезон селят и в номера получше.