5 проклятых мест в мире, о которых нужно знать

Ежегодно выходит огромное количество ужастиков о таинственных и загадочных местах, а многие люди по-прежнему верят в паранормальные явления. «Рамблер» рассказывает, куда отправиться за острыми ощущениями.

Замок Чиллингем, Шотландия

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Замок Чиллингем — самый старый «проклятый дом» в мире. В период войны за независимость Шотландии это был замок национального героя Уильямса Уоллеса. Негативная энергетика здесь возникла в связи с тем, что в подземельях замка пытали пленных англичан. Многие жалуются, что на территории всегда ощущается присутствие измученных людей, а в лунные ночи слышны их предсмертные крики.

Дом Винчестеров, Калифорния

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Это самый известный дом с призраками. Сара Винчестер — невестка известного изобретателя и фабриканта оружия Оливера Винчестера — владелица дома. Ее тесть в свое время убил из винтовки немало людей. Сара очень боялась призраков, поэтому превратила дом в лабиринт. Но проклятия «догнали» ее — сначала она потеряла мужа и ребенка, затем от нее разбежались все слуги, после чего Сара сама сошла с ума.

Зашиверск, Якутия

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Зашиверск — населенный пункт в Якутии, окутанный мрачными легендами. Однажды жители убили якутского шамана с целью наживы и поделили между собой его пожитки. После этого город поразила эпидемия черной оспы и погубила все население. Считается, что призраки мертвых до сих пор «гуляют» по городу в поисках покоя. Согласно поверью, каждый, кто попадает на территорию Зашиверска, теряет разум и зрение. И пускай это больше похоже на легенду, люди, путешествующие по Якутии, все же предпочитают сделать большой крюк, миновав на своем пути этот город.

Салем, Массачусетс

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Это, по праву, один из самых старинных городов в США и связан он с ведьмами. В городе есть памятник ведьме, на служебных автомобилях вы найдете эмблему с ведьмой и даже на дорожных знаках дама на метле — не редкость. Много веков назад здесь произошла расправа на 200 колдуньями — кто-то был приговорен к смертной казни, и их повесели, а кто-то умер в камере, не дождавшись суда. Несмотря на то, что в городке всегда много туристов, считается, что призраки бродят здесь и постоянно напоминают о себе.