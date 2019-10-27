Почему не стоит бояться путешествовать в одиночку

За последние несколько лет число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, значительно выросло. Но вместе с тем по-прежнему есть огромное количество людей, которые даже представить не могут, что отправятся в путешествие без семьи и друзей. Почему одиночные поездки не так страшны, как кажутся, и чему они могут научить, выяснял "Рамблер".

Вы полагаетесь только на себя

Во-первых, вы станете более организованны. Теперь либо вы сами покупаете билеты на экскурсии и бронируете столик в кафе, о котором ходят легенды, либо никуда не идете. Вам придется делать все самостоятельно.

Во-вторых, вы научитесь управлять финансами. Не будете за ними следить, — очень скоро деньги закончатся.

Вы научитесь общаться с людьми

По ходу путешествия вам придется столкнуться с совершенно разными людьми, каждый из которых в той или иной степени поможет развить вам социальные и эмоциональные навыки. Вернувшись домой, вы сможете завести разговор почти с любым человеком, не испытывая при этом стеснения и дискомфорта.

Вы станете увереннее

По ходу одиночного путешествия вы так или иначе будете оказываться в динамических, странных и непредвиденных ситуациях. Поскольку рядом не будет никого, кто мог бы помочь, вам придется справляться с ними самостоятельно. И когда вы справитесь, вы узнаете, на что способны и не только обретете внутреннюю гармонии, но и станете увереннее.