Египет просит Россию восстановить авиасообщение

Президент Египта планирует обсудить с президентом России восстановление авиасообщения между двумя странами, сообщает издание "Известия" со ссылкой на представителей посольства Египта в Москве. Встреча двух президентов запланирована в ходе саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 ноября этого года. Египтяне считают, что есть большие надежды на то, что полеты между российскими городами и египетскими курортами возобновятся.

"С египетской стороны все условия выполнены",

— отметили в посольстве. В апреле этого года делегация из 15 российских специалистов проверяла безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Они инспектировали всю цепочку от входа пассажиров в терминал аэропорта и регистрации на рейс до посадки в самолет, досмотра и погрузки багажа. Также эксперты проверяли качество питания на борту. После этого египетская сторона получила ряд рекомендаций по повышению безопасности системы.