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Египет хочет восстановить авиасообщение с Россией 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Египет хочет восстановить авиасообщение с Россией
Фото: Reuters
Египет хочет восстановить авиасообщение с российской стороной после переговоров президентов двух стран на саммите Россия-Африка в Сочи. Об этом пишут "Известия".
Планируется, что на саммите, который пройдет 23-24 октября, стороны обсудят вопрос восстановления перелетов между российскими аэропортами и курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады.
Как рассказали в посольстве Египта в Москве, есть большие шансы на то, что страны договорятся на саммите по этому вопросу.
"С египетской стороны все условия выполнены", — добавили в диппредставительстве.
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Новости путешествий , Другое , газета "Известия"
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