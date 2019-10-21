«Когда узнают, что ты из России, местные улыбаются»

«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»

Много лет назад Михаил приехал в Сербию, чтобы получить высшее образование. После университета он остался там жить и на собственном опыте узнал, что для жителей этой страны любовь к России — не пустой звук. В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Нови-Саде.

Я родился в Краснодаре в 1991 году. Вскоре семья переехала в Москву, а после седьмого класса родители увезли меня в Хорватию, в город Пула. Там я закончил четырехлетнюю школу туризма, гостиничного дела и продаж, и передо мной встал вопрос о том, где получать высшее образование.

Поскольку я окончил хорватскую школу и выучил местный язык, вариант с возвращением в Россию даже не рассматривался. Сначала выбор пал на Словению: к тому времени она уже вступила в Евросоюз , а Хорватия — еще нет. Мы с отцом даже съездили на машине в словенскую столицу Любляну. Мне понравились и страна, и город, смущало только, что для поступления нужно учить словенский язык. Это не так просто, да и вступительные экзамены в Словении — вовсе не формальность.

Решение подсказал хороший школьный товарищ. В один прекрасный день он рассказал мне о Сербии. Оказалось, что сербские университеты принимают иностранцев без вступительных испытаний. При этом в Сербии получить визу, вид на жительство или гражданство проще, чем в большинстве европейских стран. И то и другое было огромным преимуществом по сравнению со Словенией

Я поступил на юридический факультет государственного университета в Нови-Саде — столице сербского края Воеводина. Нови-Сад меньше Белграда, но для меня это было плюсом. Я пожил в Москве и совершенно не хотел возвращаться в большой суматошный мегаполис, где все куда-то бегут.

Сербский быт

Российские граждане могут находиться в Сербии без визы не дольше 30 дней. На практике ограничение по времени легко обойти: достаточно раз в месяц ненадолго выезжать из страны и тут же возвращаться, получая в полиции по месту жительства подтверждение о регистрации — так называемый белый картон. Лично я для этого всегда выезжал в Боснию — это очень близко и выгодно в финансовом плане. Но вообще говоря, в Сербии нетрудно получить и годичный вид на жительство, особенно студентам. А когда он заканчивается, его можно продлить еще на год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️Novi Sad Публикация от mihail moshnogorskiy (@mihailmoshnogorskiy) 25 Июл 2019 в 10:16 PDT Поначалу было непросто, но в новой стране всегда так. Мне повезло: хорошие люди сдавали большую квартиру напротив Сербского народного театра в Нови-Саде. Вместе с коммунальными платежами выходило 300 евро в месяц — по-моему, совсем недорого, учитывая, что это самый центр города. Родители помогали платить за жилье, а я сам подрабатывал переводами и получал около 300 евро в месяц. Еда и книги обходились в 250 евро, а на оставшиеся деньги я в свободное время ходил в кафе и посещал театр.

По большей части жизнь в Сербии не очень дорогая. К примеру, цены на продукты сравнимы с российскими, а фрукты и овощи даже дешевле. Правда, при этом коммунальные услуги обходятся в копеечку. При жилплощади 60 квадратных метров платежи за газ, отопление, воду и прочее составляют в среднем 140 евро в месяц. Конечно, это не так уж много, если сравнивать с Германией или Великобританией, где самая дорогая коммуналка в Европе, но заметно дороже, чем в России. Связь тоже недешевая: 15 евро за безлимитный интернет и по шесть рублей за минуту переговоров по сотовому телефону.

Пожив в Сербии, я стал замечать, что это, к сожалению, довольно грязная страна. Хотя повсюду стоят урны, люди бросают мусор прямо под ноги. Даже в том месте, где я сейчас живу, люди сорят, выбрасывают ненужный хлам. В той же Хорватии такого не было. Еще в глаза бросается высокая безработица — она составляет 18 процентов и считается одной из главных проблем страны. Из-за нее сербская молодежь после окончания университета часто уезжает работать за границу.

Бесплатная медицина доступна только местным, поэтому во время учебы я оформил себе страховой полис, который включал основные анализы и стоил почти 60 евро в год. Пакет с дополнительными услугами обошелся бы дороже. В конечном счете, сербская медицина неплоха, но на порядок хуже, чем, например, в Германии, а в поликлиниках и больницах нередко приходится подолгу ждать своей очереди.

Качество дорог тоже оставляет желать лучшего. Тут Сербия уступает и Хорватии, и Австрии, и другим странам Евросоюза. Раньше я ездил из Нови-Сада в Белград по железной дороге. Было удобно: поезда скоростные, современные, чистые и уютные. Но потом из-за ремонта железной дороги пришлось перейти на автобусы, которые ходят с большими интервалами и часто опаздывают.

У друга в Белграде я насмотрелся на местную ночную жизнь. Впечатления самые яркие: там отличная атмосфера, музыка, самые разные напитки и к тому же множество красивых девушек. Понятно, почему молодые люди из разных стран едут туда, чтобы весело провести время. Здесь множество ресторанов и кафе на любой вкус и кошелек. В заведениях играет сербская и зарубежная музыка, а официанты всегда готовы помочь, особенно если ты иностранец.

«Русский брат»

Я всегда знал, что Сербия — это братское православное государство, которое имеет тесные культурные и духовные связи с Россией. Помню, как внимательно следил за новостями в далеком 1999 году, когда войска НАТО 78 дней бомбили Югославию. Но лишь после переезда я своими глазами увидел, как здесь любят Россию. У сербов есть присказка: «Нас с русскими — 300 миллионов, а без русских — полгрузовика».

Когда местные узнают, что ты из России, на лицах сразу появляются улыбки. Некоторые даже переходят на русский, расспрашивают о Путине, Москве, интересуются экономической ситуацией в России. Многие знают и любят российскую музыку, причем поют не только «Катюшу» и «Подмосковные вечера», но и современные песни, например певицы МакSим. Все это, конечно, очень приятно.

Я не раз имел удовольствие ощутить на себе сербское гостеприимство. Однажды в кафе ко мне подсел незнакомый парень. Мы познакомились, разговорились, и он узнал, что я из России. Когда я собрался уходить и достал кошелек, чтобы расплатиться, мой новый знакомый объявил, что сам оплатит мой счет. Он объяснил, что очень любит Россию и русских, поэтому с удовольствием меня угостит.

Российское происхождение помогало и в университете. Один преподаватель, обнаружив, что я родился в Краснодаре, предложил мне отвечать по-русски. Я его поблагодарил, но отказался. Еще один профессор попросил прочитать наизусть что-нибудь из Пушкина. Я продекламировал письмо Татьяны из « Евгения Онегина », чем вызвал у него восторг.

Это не единственная история такого рода. Как-то я гулял в центре Нови-Сада и остановился посмотреть на свадьбу. Ко мне подошел кто-то из участников церемонии и завел разговор. Стоило мне сказать, что я из России, как он полез обниматься и повел к присутствующим. Называл русским братом, говорил, что мне нужно перекреститься и поцеловать жениха с невестой, дал ракии — крепкого балканского напитка.

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Один хороший знакомый представил меня президенту «Руска странка» — сербской политической партии, объединяющей русские меньшинства, которые живут в Сербии, и сербов, поддерживающих Россию. Позднее на партийном собрании в городе Шабце меня избрали главой молодежного крыла партии. Моя задача заключалась в том, чтобы привлекать туда молодежь и налаживать контакты с другими партиями и организациями.

Жизнь на две страны

После окончания университета я стал работать переводчиком с сербского на русский и перевел не менее шести книг. Помимо этого, я даю частные уроки русского языка и сочиняю стихи. Первый сборник моей поэзии называется «Красота вне моего разума» и написан на сербском языке — это было для меня большим вызовом и мечтой. К моей большой радости, книга пришлась по душе моим родителям, друзьям и любителям поэзии.

Мы купили дом в Сербии, здесь живет моя мама, а с отцом, который работает в России, мы регулярно общаемся по телефону. Дома мы говорим по-русски, готовим русскую еду, читаем русские книги и сидим на русскоязычных интернет-сайтах. В дальнейшем хотелось бы жить на две страны: в России больше возможностей для хорошего заработка, поэтому работать лучше там, но свое будущее я определенно связываю с Сербией.