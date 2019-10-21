«Мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»

«Лента.ру» продолжает публиковать путевые заметки россиянина Константина Колотова, который отправился в кругосветное путешествие. В прошлом материале речь шла о восхождении на гору Килиманджаро в Танзании, которое Колотов совершил вместе с группой россиян. На этот раз речь пойдет об отдыхе после трудного восхождения.

В прошлый раз мы расстались с вами у подножия горы Килиманджаро — высочайшей вершины Африки, которую мы с моими друзьями Александром Мисюрой, Татьяной и Игорем Грачевыми покорили 6 августа 2019 года. После восхождения мы отправились на сафари — посмотреть в естественных условиях жизнь Африки, сохраненную в национальных парках Танзании.

Там мы увидели, как на антилоп охотится гепард, посмотрели на дружелюбных слонов, прайды грозных львов, гигантские стада антилоп гну, могучих буйволов, бегемотов и других интересных животных. Это путешествие заняло несколько дней, а потом мы уехали отдыхать на тихий, спокойный Занзибар. Именно здесь я отпраздновал годовщину моего путешествия — и здесь я завершаю африканскую часть моего пути.

Чудо-остров

На Занзибаре я провел два месяца. Немногие в России знают об этом удивительном архипелаге в Индийском океане. Я побывал на нескольких островах, а самый большой из них, который как раз и называется Занзибар, обошел пешком по кругу — это почти 300 километров. Архипелаг Занзибар состоит из 75 островов в Индийском океане, растянувшихся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании. Часть архипелага входит в автономию Занзибар.

Основу архипелага составляют три крупных острова — Унгуджа, Пемба и Мафия, остальные острова гораздо мельче и расположены вокруг них. Город Занзибар — самый крупный населенный пункт архипелага и расположен на острове Унгуджа. Его население в 2003 году (по итогам последней переписи) составляло 257 тысяч человек.

Константин Колотов

Большую часть времени я провел именно на Унгудже — именно его большинство людей называют Занзибаром. На других островах, особенно на самых мелких, расположены люксовые отели и частные владения богатых людей. Отдых здесь может сильно отличаться от времяпрепровождения на Унгудже. Занзибар — известный круглогодичный курорт. На самые дождливые месяцы (с марта по май включительно) приходится низкий сезон, с июня по октябрь — высокий. Но туристы есть всегда.

Жилье и дорога

Мы приехали на Занзибар в середине августа. Друзья планировали отдохнуть на острове десять дней, а я рассчитывал задержаться на месяц. Это время — самый пик высокого сезона, и местные русские гиды, с которыми я предварительно списывался, уверяли, что на Занзибаре свободных отелей будет не найти. Самые настойчивые мамой клялись, что необходимо через них по самым выгодным ценам забронировать отель прямо сейчас. Предложение у них было такое: за 165 долларов в сутки пожить три дня в одном отеле, а потом переехать в другой за 250 долларов в сутки еще на неделю.

Тут как в фильме «Брат 2»: «Мы, русские люди, друг друга не обманываем!» Я не стал связываться с гидами и сам нашел хозяйку одного отеля. Договорился с ней, что в первые дни мы остановимся у нее, а если понравится, то продлим наше пребывание. Она же помогла мне с арендой автомобиля.

На острове есть международный аэропорт. Летом 2019 года мне удалось за 55 тысяч рублей купить билет туда и обратно — правда, заранее. Также отсюда за 100 долларов можно улететь в город Аруша на сафари и обратно. Другой вариант — прилететь в аэропорт столицы Танзании Дар-эс-Салам, и из этого города на комфортабельном корабле за 30-60 долларов добраться до острова. Плавание занимает два часа, корабликов много, и ходят они каждый день. Мы приплыли на остров как раз на таком корабле.

За прокат автомобиля мы заплатили 30 долларов в сутки с учетом скидки — обычно машины на острове стоят 35-40 долларов в сутки. Это был старенький японский джип начала 2000-х годов, но чистый и в очень хорошем состоянии. На острове машины в лучшем состоянии встречаются редко. Нас было четверо. Машину мы арендовали сначала на пять дней, а затем продлили аренду еще на столько же.

Автомобиль нам привезли в порт, на выходе из терминала встречали с табличкой, и все легко и быстро оформили на месте. Кстати, обычные российские права для аренды и езды по острову подходят, но к ним дают местный «пермит» — разрешение на вождение. Расплатились мы долларами. Сдали машину в аэропорту тоже легко и просто.

Остров довольно большой: с севера на юг — 100 километров и с востока на запад — 40 километров. Мы объехали остров вдоль и поперек, посетили многие пляжи и отели. Большинство дорог на Занзибаре разбитые, ездить можно, но нужно быть внимательным. Движение правостороннее, с непривычки может быть неудобно. Местные водят вполне приемлемо, а пробки бывают только в городе. Полиция, если видит за рулем белого, старается не связываться.

Однажды наш друг в очередной раз не пристегнулся за рулем, а на сигнал полицейского остановиться не обратил внимания, после чего нашу машину догнали полицейские, остановили, осмотрели разрешение на управление, а российские права даже не открывали. Поругали немного, но, взяв 20 тысяч шиллингов (чуть меньше десяти долларов), отпустили. На острове напрокат можно взять и мопед, На мой взгляд, если вы молоды и демократичны, то мопед — самое то. Расстояния небольшие, а дыхание острова чувствуется лучше. Стоимость аренды мопеда — 25 тысяч шиллингов (12 долларов) в сутки.

Пляжи

Мы ехали на Занзибар, заранее забронировав по телефону отель Victoria Dream, находщийся на пляже Mичамви. За 35 долларов в сутки мы получили отдельное бунгало с большой двухспальной кроватью и дополнительной односпальной (для ребенка, например), душем и туалетом. Завтрак также был включен в стоимость. Пляж, на котором стоит отель, располагается в бухте, поэтому здесь нет ни ветра, ни волн, вода спокойная, теплая. На всех остальных пляжах острова, куда мы заезжали, постоянно дул ветер.

Полноценно купаться на этом пляже, как и на всех остальных, можно во время прилива, который бывает два раза в сутки. И этого более чем достаточно. Я заранее изучал остров и выяснил, что в отзывах чаще всего лучшими пляжами острова называют пляжи на северном побережье — Нунгви или Кендва. Я съездил туда. Пляжи действительно неплохие, здесь даже во время отлива купаться удобнее, чем на других. Но, увы, они переполнены туристами, масаями, какими-то бродягами. Охрана дорогих отелей (от трех звезд и выше) на этих пляжах не позволяет туристам переходить на соседние пляжи через их территории, а по-другому во время прилива это сделать невозможно.

Южные пляжи, такие как Макундучи, наоборот, дикие. Там тоже есть отели, но с инфраструктурой на юге совсем туго. Знаю, что многих любителей пляжного отдыха интересует наличие на пляже морских ежей. Во время отлива в кораллах можно обнаружить их залежи, которых я больше нигде не видел. Как правило, ежи живут в 15 метрах и далее от пляжа, и на самом берегу и в зоне купания они мне не встречались.

Отели

Гостиница Victoria Dream, где мы провели первую ночь, — это очень уютный, тихий и приятный отель. На мой взгляд, он идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Я писал книгу, и мне нужна была тишина, поэтому отель идеально подошел. В стоимость бунгало входит завтрак, который готовит местный управляющий. Парень немного говорит по-русски, вкусно готовит, содержит домики и сад в чистоте. Я договорился с ним, чтобы он же готовил мне и ужин, а на обед ходил в местные лавки.

Victoria Dream, по моему мнению, подходит для проживания на острове и в зимний период. До отправления в кругосветное путешествие я каждый год уезжал зимой на два-три месяца в теплые страны — например, в Индонезию, ОАЭ или США. Сейчас я думаю, что Занзибар вполне годится для зимовки. Виза на три месяца, тепло, фрукты, овощи, океан. Но моим друзьям отель не подошел. Главная причина — нет выхода к океану. Я понимаю ребят, они приехали на Занзибар всего на десять дней и хотели видеть океан прямо из окна.

Мы объехали соседние отели, а затем для интереса и отели на других пляжах. Мои друзья в разумной мере не стеснены в средствах и рассматривали варианты вплоть до 250 долларов за ночь. Но в итоге, сравнив цены и условия едва ли не на всем острове, ребята нашли отель за 50 долларов за ночь на том же пляже Мичамви. Хорошие большие бунгало, вкусный завтрак, вид на океан 24 часа в сутки и умеренное количество туристов. В шаговой доступности от пляжа есть отели и за 100, и за 150 и даже за 1000 долларов за ночь. В общем, каждый может найти себе жилье по карману.

Мне пока не очень понятен этот ажиотаж с северными пляжами — вероятно, все дело в силе маркетинга. Как в том старом анекдоте: «Встречаются два новых русских. Один говорит другому: "Я себе такой галстук купил за 500 долларов!", второй отвечает: "Во ты лопух, я себе за углом такой же за 700 долларов купил"». Путешествуя по миру, я заметил, что русским людям больше многих других нравится показная роскошь и гламур. Это не плохо и не хорошо. Просто так есть.

Еда

С едой тут все просто. Есть кухни при отелях, есть местные рестораны для туристов, но в таких заведениях стоимость еды примерно одинаковая: обед на человека обходится в 30-35 тысяч шиллингов (15 долларов). Кормят всем, к чему вы привыкли дома: паста, супы, картошка, рыба, мясо, салаты. Кафе с местной кухней дешевле: от 3,5 до 5 тысяч шиллингов (1,5 доллара). В основном это чапати (местные лепешки), рис, каша из фасоли, картошка фри, салат, шашлыки из курицы, рыба. Порцию за 5 тысяч шиллингов доесть будет непросто.

Константин Колотов

Все готовится в полной антисанитарии, но мой опыт годового путешествия по Африке говорит, что проще отравиться в дорогом ресторане, в котором неизвестно в каких условиях, сколько и где хранятся продукты, которыми вас будут угощать, чем в местной лавке, где еда больше одного дня не залеживается. К тому же туристы скоро уедут, а если отравится кто-то из местных — повару придется отвечать.

Основные местные фрукты: манго — доллар за штуку, арбузы — 2,5 доллара за штуку, апельсины — доллар за килограмм, авокадо — доллар за штуку, маракуйя — полтора доллара за килограмм, папайя — полтора доллара за штуку, ананасы — два доллара за штуку. При этом вкусных ананасов я здесь ни разу не пробовал, хотя в континентальной Танзании я ел самые вкусные ананасы в жизни. Не знаю, почему они их не возят. Короче говоря, фрукты не особо дешевые.

Москиты

Это, конечно, не Магадан, где комары вечером могут унести тебя в гнездо и съесть целиком, но все равно москитов на острове по вечерам много. Приходится пользоваться специальным средством, а спать только под сеткой. На Занзибаре, насколько мне известно, случаев заражения малярией не бывает, но я этот вопрос внимательно не изучал. Все же это Африка, и береженого бог бережет, поэтому не позволяйте москитам себя кусать. Других насекомых я не встречал, змей тоже не видел, хотя местные говорят, что немного ползучих все же встречается.

При перелете в Танзанию из Европы никакие справки и прививки не требуются. Но если вы будете выезжать из соседних стран — например, из Замбии, — то без прививочного сертификата вас в страну не пустят. Прививок от малярии не существует, кто бы вам что ни говорил. Основная прививка, которая обязательна в африканских странах, — от желтой лихорадки, но, повторюсь, в Танзании ее от европейцев не требуют.

Безопасность

У острова очень печальная история: в 1960-х годах здесь произошел один из самых страшных геноцидов в истории. Черное население в один день уничтожило значительную часть местных арабов, включая женщин и детей. Погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до 20 тысяч человек. Впрочем, надо осознавать, что до этого арабы несколько веков вырезали и порабощали туземцев. Но сейчас остров для туристов безопасен. Помните только, что местное население здесь очень бедное, поэтому расхаживать вечером, тряся кошельком, не стоит. В целом же, гуляя по острову, я чувствовал себя спокойно.

Константин Колотов

Местные деньги — шиллинги. В сентябре 2019 года курс был 2264 шиллинга за доллар. Лучше всего на остров ехать с долларами, чтобы поменять их на шиллинги в аэропорту или в обменниках. Если расплачиваться долларами в кафе и отелях, то курс будет из расчета две тысячи шиллингов за доллар. Если деньги снимать в банкоматах, то за каждое снятие вы будете переплачивать 15,4 тысячи шиллингов. Даже если снимаете 5 тысяч шиллингов.

Однажды я нашел банкомат зеленого цвета, комиссия в котором составила восемь тысяч шиллингов, но на весь город Занзибар он такой один. Также не забывайте, что вы потеряете деньги на двойной конвертации, если они у вас на карте в рублях. Банкоматов в деревнях и в районах пляжей почти нет, за этим нужно ехать в город. В ресторанах и отелях можно расплачиваться картой, но я много раз видел, да и сам порой становился жертвой затруднений такой транзакции: то интернета нет, то аппарат не работает, то что-то пошло не так. В итоге ты сидишь и ждешь. При этом считают они все равно по курсу один к двум тысячам, а иногда еще и комиссию берут пять процентов.

Развлечения

Интернет на острове не слишком дорогой: пять гигабайт на семь дней обошлись в 15 тысяч шиллингов (6,5 доллара). Есть какие-то местные сим-карты для модемов, но интернет у нас в отеле на таком дешевом тарифе почти не работал.

Снорклинг (плавание с дыхательной трубкой) на Занзибаре по интересу ниже среднего. Стоит от 30 долларов за лодку. Причем если не торговаться и не потрудиться поискать лодку, то можно отправится снорклить и за 50, и за 60 долларов. При этом разницы в сервисе не будет никакой. Конечно, от безделья можно прокатиться на лодке и понырять, но не рассчитывайте на чудеса. Опустив голову в воду, другой мир вы не увидите. Где-то на севере острова можно поплавать с черепахами, но мы туда так и не добрались. На юге нам вяло обещали купание с дельфинами: «Обещать дельфинов не можем, кто их знает, но деньги с вас возьмем в любом случае».

На острове есть маленькие парки, основные обитатели которых — обезьяны. Где-то вроде можно найти и львов, но это все равно будет зоопарк. После сафари в Серенгети, где мы смотрели, как охотятся львы и леопарды в естественных условиях, зоопарк уже был не так интересен. Поэтому, раз уж вы долетели до Танзании, рекомендую выделить хотя бы три дня, чтобы посетить сафари на континенте. Оно того стоит.

Дискотек, клубов и баров на восточном побережье я не нашел, но, честно говоря, особенно и не искал. По вечерам туристы ужинают в ресторанах и расходятся по отелям. Возможно, северные пляжи и более тусовочные, но там все тусовки проходят на территории отелей, куда посторонних не пускают.

Я слышал, что Занзибар славен секс-туризмом для женщин. Дамы прилетают на остров, находят себе масая (представители старинного воинственного племени) и проводят отпуск в его компании. Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу. Масаев на острове много, выглядят они не как представители воинственного племени, а скорее как женоподобные мальчики. В украшениях, подтянутые, ходят по пляжу, предлагают массаж и сувениры. Женщин с ними под ручку мои друзья встречали, поэтому не удивлюсь, если информация о секс-туризме — правда.

Из-за постоянных ветров на Занзибаре очень популярен кайтсерфинг. Здесь этому виду развлечения и обучают новичков, и предоставляют прекрасную возможность для отдыха профессиональным кайтсерферам. Один раз я видел группу ребят, которых обучали серфингу на земле, но весь остров окружен коралловыми рифами, поэтому сильных волн у побережья нет. Для хорошего серфинга надо уходить на 300-500 метров в океан, где начинаются рифы и есть волны. Насколько эти волны крутые, с берега не видно, но, полагаю, риск разбиться о коралловый риф у новичка довольно большой.

Сафари с перелетом на континент острова и обратно обойдется вам в сумму от 1000 долларов до 2,5 тысячи за три дня. Мне сафари обошлось в 850 долларов с учетом перелета туда и обратно. Вот, пожалуй, и все, чем вы можете заняться на острове.

Вот примерный расчет стоимости десятидневного отдыха на Занзибаре: — десять ночей по 50 долларов за каждую — итого 500 долларов; — по 50 долларов в день на еду (при условии завтрака в отеле) — 500 долларов; — массажи, парки, снорклинг (40+30+50 долларов) — 120 долларов; — сувениры домой — 100 долларов; — интернет — десять долларов; — аренда машины или траты на такси — 300 долларов.

Итого: 1530 долларов за комфортный отдых без вычурной роскоши, бассейнов на территории и изысканной еды. Тем не менее это будет очень приличный и запоминающийся отдых. Если вы бюджетный путешественник, можно сократить расходы вдвое; если, наоборот, предпочитаете отпуск класса люкс, то легко найдете, как потратить на острове и в десятки раз больше. Хорошего вам отдыха!

А уже в следующей статье я расскажу вам о Занзибаре с точки зрения местного жителя, поведаю, как прошел его по кругу прямо по береговой линии, как встретился с сомалийским пиратом, ночевал в джунглях и, наконец, как открыл на Занзибаре свой бизнес.