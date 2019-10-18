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Составлен портрет идеального туриста 

Lenta.ru 1 час назад
Составлен портрет идеального туриста
Фото: depositphotos.com
Главным отличием идеального туриста считается знание основных разговорных фраз из национального языка страны, в которую он приезжает. Об этом сообщается в исследовании, проведенном онлайн-сервисом Taxi2Airport. Его результаты публикует Mirror.
На втором месте в списке качеств идеального путешественника респонденты отметили способность знать свою меру в употреблении алкоголя. Кроме того, опрошенные пользователи посчитали, что со стороны туристов невежливо начинать спор с местным жителем об экономике или политике.
Вдобавок отмечается, что примерные путешественники дают хорошие чаевые и одеваются в соответствии с традициями и законами государства, которое они посещают. Помимо этого, респонденты уточнили, что иностранцы не должны мусорить и бесконечно торговаться.
В апреле российский сервис бронирования авиабилетов Biletix провел опрос среди путешественников и выяснил, какие скверные черты отличают российских туристов. Оказалось, что худшей чертой, присущей россиянам, считается пристрастие к алкоголю. За этот вариант проголосовали 20 процентов респондентов.
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