Составлен портрет идеального туриста

Главным отличием идеального туриста считается знание основных разговорных фраз из национального языка страны, в которую он приезжает. Об этом сообщается в исследовании, проведенном онлайн-сервисом Taxi2Airport. Его результаты публикует Mirror.

На втором месте в списке качеств идеального путешественника респонденты отметили способность знать свою меру в употреблении алкоголя. Кроме того, опрошенные пользователи посчитали, что со стороны туристов невежливо начинать спор с местным жителем об экономике или политике.

Вдобавок отмечается, что примерные путешественники дают хорошие чаевые и одеваются в соответствии с традициями и законами государства, которое они посещают. Помимо этого, респонденты уточнили, что иностранцы не должны мусорить и бесконечно торговаться.

В апреле российский сервис бронирования авиабилетов Biletix провел опрос среди путешественников и выяснил, какие скверные черты отличают российских туристов. Оказалось, что худшей чертой, присущей россиянам, считается пристрастие к алкоголю. За этот вариант проголосовали 20 процентов респондентов.