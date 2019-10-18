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Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии 

TourDom 4 часа назад
Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии
Фото: TourDom
На швейцарском направлении активизировались российские туристы. Об этом 17 октября заявила менеджер по маркетингу офиса по туризму Швейцарии в России Мария Макарова в рамках неформальной встречи с партнерами, посвященной открытию зимнего сезона.
Она призналась, что статистика по России уже несколько лет является «болью офиса по туризму». Так, самым урожайным был сезон-2013/2014 — 104 тысячи прибытий и 318 тысяч ночевок. Затем спрос резко упал. Например, с ноября 2018 по апрель 2019 года россияне совершили всего 195 тысяч ночевок.
Но уже с января по август количество ночевок выросло до 255 тысяч.
«Мы верим, что российский рынок возрождается и туристы из России снова начнут отдавать предпочтения лакшери-продукту в Швейцарии», — отметила Мария Макарова.
Самые востребованные у российских туристов города — Цюрих, Женева и Люцерн. В Швейцарских Альпах они предпочитают кататься на лыжах в Церматте, Давосе и Санкт-Моритце.
По данным офиса по туризму Швейцарии в России, в предстоящем зимнем сезоне туристов ждет ряд интересных мероприятий, акций и новинок. Например, горные транспортные компании страны выделят детям в возрасте до 13 лет 12 тысяч бесплатных недельных ски-пассов на различных курортах. У Арозы есть специальное предложение для тех, кто встал на лыжи после продолжительного перерыва: при бронировании такого пакетного предложения с инструктором на период от 2 до 7 дней горнолыжное оборудование и ски-пасс, а также посещение местного спа-центра по окончании тренировки предоставляется бесплатно. Кроме того, в Швейцарских Альпах появились новые подъемники.
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Новости путешествий , Мария Макарова
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