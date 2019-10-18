7 нарядов стюардесс авиакомпаний России 

Красивые русские девушки сводят с ума мужчин на всех континентах и часовых поясах! Как говориться в одной известной композиции: "так было, так есть и так будет всегда!"
Авиаперелеты не приносили бы мужчинам столько приятных эмоций, не будь рядом с ними во время полета "хранительниц небесного очага" под названием "стюардесса".
Внешний облик и профессионализм стюардесс — лицо любой современной авиакомпании.
Мы составили рейтинг 7 авиакомпаний России, которые на сегодняшний день одели своих бортпроводниц в самую стильную рабочую форму.
1 место
SM News
Авиакомпания "Северный ветер"
Красивейшие алые цвета вместе с оригинальным дизайном одежды смотрятся поистине великолепно!
2 место
SM News
"Аэрофлот"
Ярко-красные цвета с красивой пилоткой в стиле советской авиации.
3 место
SM News
"Победа"
Оригинальный фасон с ярким и гармоничным сочетанием сине-фиолетового и небесно-голубого цветов.
4 место
SM News
Авиакомпания "Россия"
Дизайн в стиле, отдаленно напоминающем советскую школьную форму, с весьма оригинальными и стильными пилотками.
5 место
SM News
"Ютэйр"
На первый взгляд, строгая форма "на деле" отлично подчеркивает красоту их носительниц.
6 место
SM News
S7 airlines
Ярко-голубая форма, сама по себе, поднимает настроение большинству пассажиров. А если "внутри" нее еще находится настоящая красота, то перелет для большинства мужчин чаще всего бывает слишком короткий!
7 место
SM News
"Уральские авиалинии"
Как мы видим, авиакомпании России составляют сегодня серьезную конкуренцию по дизайну одежды своих бортпроводниц лучшим авиакомпаниям планеты.
А по внешнему облику своих стюардесс Россия вне конкуренции!