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7 нарядов стюардесс авиакомпаний России 

SM News 1 час назад
7 нарядов стюардесс авиакомпаний России
Фото: SM News
Красивые русские девушки сводят с ума мужчин на всех континентах и часовых поясах! Как говориться в одной известной композиции: "так было, так есть и так будет всегда!"
Авиаперелеты не приносили бы мужчинам столько приятных эмоций, не будь рядом с ними во время полета "хранительниц небесного очага" под названием "стюардесса".
Внешний облик и профессионализм стюардесс — лицо любой современной авиакомпании.
Мы составили рейтинг 7 авиакомпаний России, которые на сегодняшний день одели своих бортпроводниц в самую стильную рабочую форму.

1 место

SM News

Авиакомпания "Северный ветер"

Красивейшие алые цвета вместе с оригинальным дизайном одежды смотрятся поистине великолепно!

2 место

SM News

"Аэрофлот"

Ярко-красные цвета с красивой пилоткой в стиле советской авиации.

3 место

SM News

"Победа"

Оригинальный фасон с ярким и гармоничным сочетанием сине-фиолетового и небесно-голубого цветов.

4 место

SM News

Авиакомпания "Россия"

Дизайн в стиле, отдаленно напоминающем советскую школьную форму, с весьма оригинальными и стильными пилотками.

5 место

SM News

"Ютэйр"

На первый взгляд, строгая форма "на деле" отлично подчеркивает красоту их носительниц.

6 место

SM News

S7 airlines

Ярко-голубая форма, сама по себе, поднимает настроение большинству пассажиров. А если "внутри" нее еще находится настоящая красота, то перелет для большинства мужчин чаще всего бывает слишком короткий!

7 место

SM News

"Уральские авиалинии"

Как мы видим, авиакомпании России составляют сегодня серьезную конкуренцию по дизайну одежды своих бортпроводниц лучшим авиакомпаниям планеты.
А по внешнему облику своих стюардесс Россия вне конкуренции!
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Новости путешествий , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Авиакомпания Россия
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