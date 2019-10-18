В сети высказались о наказании для авиадебоширов

Дебоширов в самолетах и аэропортах нужно наказывать как можно жестче — так считает большинство участников опроса в телеграм-канале «Крыша Турдома». По состоянию на 18 октября за это проголосовали 87% из около 200 опрошенных. Поводом для опроса послужил случай в Шереметьево , когда опоздавший на рейс пассажир начал громить стойку регистрации на рейс. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности.

А вот насчет мер наказания мнения разошлись: 19% предлагают приравнивать дебоширов к террористам, 23% — разворачивать пьяных на входе в аэропорт, а 45% и вовсе за то, чтобы хулиганов сажали в тюрьму. Лояльность проявили лишь 13% респондентов, которые отметили, что российское законодательство и так достаточно сурово: помимо годового карантина на полеты той авиакомпанией, на борту которой были нарушены правила, хулиганство может закончиться крупным штрафом (до 500 тыс. рублей) и даже лишением свободы (до семи лет).

По мнению PR-директора Azur Air Анастасии Матюшиной , чем больше мер ответственности за дебоширство в воздухе, тем лучше: таких инцидентов по-прежнему много, а вот случаи взыскания ущерба авиакомпаниями единичны.

Напомним, перевозчики предлагают предоставить членам экипажа право использовать средства сдерживания дебоширов, расширить перечень оснований для включения нарушителей в «черный список» и увеличить срок нахождения в нем до трех лет. Закон о «черных списках» дебоширов вступил в силу в этом году, но де-факто он не работает — отказывать в посадке на рейс приходится через суд.