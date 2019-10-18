Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети высказались о наказании для авиадебоширов 

TourDom 5 часов назад
В сети высказались о наказании для авиадебоширов
Фото: TourDom
Дебоширов в самолетах и аэропортах нужно наказывать как можно жестче — так считает большинство участников опроса в телеграм-канале «Крыша Турдома». По состоянию на 18 октября за это проголосовали 87% из около 200 опрошенных. Поводом для опроса послужил случай в Шереметьево, когда опоздавший на рейс пассажир начал громить стойку регистрации на рейс. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности.
А вот насчет мер наказания мнения разошлись: 19% предлагают приравнивать дебоширов к террористам, 23% — разворачивать пьяных на входе в аэропорт, а 45% и вовсе за то, чтобы хулиганов сажали в тюрьму. Лояльность проявили лишь 13% респондентов, которые отметили, что российское законодательство и так достаточно сурово: помимо годового карантина на полеты той авиакомпанией, на борту которой были нарушены правила, хулиганство может закончиться крупным штрафом (до 500 тыс. рублей) и даже лишением свободы (до семи лет).
По мнению PR-директора Azur Air Анастасии Матюшиной, чем больше мер ответственности за дебоширство в воздухе, тем лучше: таких инцидентов по-прежнему много, а вот случаи взыскания ущерба авиакомпаниями единичны.
Напомним, перевозчики предлагают предоставить членам экипажа право использовать средства сдерживания дебоширов, расширить перечень оснований для включения нарушителей в «черный список» и увеличить срок нахождения в нем до трех лет. Закон о «черных списках» дебоширов вступил в силу в этом году, но де-факто он не работает — отказывать в посадке на рейс приходится через суд.
Страны, в которых не любят туристов
TourDom: последние новости
Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии Финны пообещали россиянам пятилетние визы Финны пообещали россиянам пятилетние визы Туристов в Барселоне призвали быть осторожными Туристов в Барселоне призвали быть осторожными
Комментарии
Новости путешествий , Анастасия Матюшина , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлен портрет идеального туриста
Составлен портрет идеального туриста
Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии
Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии2
7 нарядов стюардесс авиакомпаний России
7 нарядов стюардесс авиакомпаний России6
Не дай бог вам оказаться в этих местах 31 октября
Не дай бог вам оказаться в этих местах 31 октября4
Россиянка обозлилась на отель и добилась закрытия
Россиянка обозлилась на отель и добилась закрытия
Видео
«Боинг-747» стал прибежищем для туристов
01:36
«Боинг-747» стал прибежищем для туристов
Новости путешествий
Страны, где недолюбливают туристов
02:48
Страны, где недолюбливают туристов
Новости путешествий
Секреты железнодорожных путешествий
11:22
Секреты железнодорожных путешествий
Новости путешествий
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
00:36
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Новости путешествий Другое
Особняки с секретами, которые боятся покупать
10:10
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Новости путешествий
Поднебесный город появился в Азии
03:32
Поднебесный город появился в Азии
Новости путешествий
В России подорожают турпутевки
00:47
В России подорожают турпутевки
Новости путешествий
Почему в городе для миллионеров никто не живет
03:07
Почему в городе для миллионеров никто не живет
Новости путешествий
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
04:06
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
Новости путешествий
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
04:05
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение