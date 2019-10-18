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Нетрезвый пассажир решил выйти из самолета во время полета и сорвал рейс 

Рамблер 1 час назад
Пьяный житель Беларуси сорвал рейс во время полета из Москвы на Пхукет. Из-за нетрезвого пассажира пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Ташкенте.
Елена Марковская, представительница московского управления на транспорте Следственного комитета, рассказала, что мужчина дебоширил, грубо общался с экипажем и пытался открыть аварийный выход в салоне лайнера. Пассажир игнорировал замечания бортпроводников, из-за чего пилот решил посадить самолет.
В данный момент следствие выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее "Рамблер" писал, как правильно вести себя в самолете.
Новости путешествий , Видео , Елена Марковская , СКР
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