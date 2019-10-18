Нетрезвый пассажир решил выйти из самолета во время полета и сорвал рейс

Пьяный житель Беларуси сорвал рейс во время полета из Москвы на Пхукет. Из-за нетрезвого пассажира пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Ташкенте. Елена Марковская , представительница московского управления на транспорте Следственного комитета , рассказала, что мужчина дебоширил, грубо общался с экипажем и пытался открыть аварийный выход в салоне лайнера. Пассажир игнорировал замечания бортпроводников, из-за чего пилот решил посадить самолет. В данный момент следствие выясняет обстоятельства случившегося. Напомним, ранее "Рамблер" писал, как правильно вести себя в самолете.