Россиянка обозлилась на отель и добилась закрытия

Россиянка обозлилась на гостиницу и добилась ее закрытия

Калининградский областной суд запретил деятельность хостела, организованного в одной из квартир жилого дома в столице региона. Об этом сообщается на сайте суда.

На нелегальную гостиницу пожаловалась женщина, проживающая по соседству. Постояльцы, по ее словам, шумели, курили на балконе, выбрасывали окурки и пустые бутылки под окна, а также мусорили в подъезде. Истица сначала подала иск с требованием о закрытии хостела в районный суд, но в удовлетворении ее требований было отказано: ответчики заявили, что сдают квартиру в аренду одному квартиросъемщику, а не оказывают гостиничные услуги.

Женщина, не согласившись с оценкой собранных по делу доказательств, обратилась в областной суд с апелляционной жалобой. На сей раз ей удалось доказать, что четырехкомнатная квартира ответчиков используется именно как хостел. Информация об оказании гостиничных услуг по адресу квартиры, в частности, размещалась в интернете. Суд согласился с позицией истицы и вынес решение о принудительном закрытии хостела.

Закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах вступил в силу в России 1 октября 2019 года. Поводом к принятию закона послужило несоблюдение хозяевами помещений требований по шумоизоляции, чистоте и прочим условиям. Авторами документа выступили более 30 депутатов во главе с председателем думского комитета по жилищной политике Галиной Хованской.