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Как путешествовать без виз там, где они нужны 

Рамблер 4 часа назад
Как путешествовать без виз там, где они нужны
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ЕВРОТУР"
И сделать это законно и без проблем. «Рамблер» рассказывает важные лайфхаки для начинающих и продвинутых туристов.
В большинство стран мира просто так не попадешь: нужно собирать пакет определенных документов, доказывать свою финансовую состоятельность, заполнять длинную анкету, а еще ждать решения консульства (иногда очень долго). Только получив визу, можно ехать.
Существует все же несколько государств, в которых есть визовый режим с определенными оговорками. На их территорию реально попасть и без этого документа — можно, но осторожно.

Великобритания

Если вы летите в какую-то страну с пересадкой в британском городе, у вас есть 24 часа на то, чтобы насладиться городом. Планируете транзит через Лондон? Выбирайте длительную стыковку — в 10-12 часов: так, вы точно успеете доехать до площади Пикадилли, посмотреть на Букингемский дворец и сделать фотографию с Биг-Беном (а еще, возможно, прогуляться по Гайд парку и заглянуть в Британский музей). И все это — без визы. Важно иметь билет на следующий рейс в страну, для въезда в которую у вас в паспорте стоит виза!

Китай

У вас есть 72 «безвизовых» часа, если вы летите через один из этих городов: Гуанчжоу, Гуйлинь, Сиань, Харбин, Чунцин и Шэньян. Если пересадка в Нанкине, Пекине или Шанхае, то количество часов увеличивается до 144. Именно поэтому здорово брать рейсы с пересадкой: вы сэкономите деньги, и у вас появится возможность не только немного передохнуть от долгого перелета, но и посмотреть город и его достопримечательности (уверены, вы не откажетесь от поездки к Великой Китайской стене).

Сингапур

Без визы вы можете находиться здесь целых 96 часов. Условия — наличие билета и визы в страну, в которую вы следуете дальше, совершая пересадку в Сингапуре, а также паспорт, который должен действовать еще минимум 6 месяцев со дня приезда сюда. Также на паспортном контроле вас могут попросить предоставить документы о вашей финансовой состоятельности, чтобы убедиться, что вы можете покрыть расходы во время пребывания в стране. Отправляйтесь на смотровую отеля One Altitude — это самое высокое здание в Сингапуре: его высота составляет 282 метра!
Страны, в которых не любят туристов
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