В России откроют музей под открытым небом в горах

В горах Северной Осетии откроют народный этнографический музей.

Интерактивное арт-пространство разместят в горном селе Унал Алагирского района на территории башенного комплекса. Там планируют представить культуру предков осетин — алан, а именно разнообразные виды их ремесел: ювелирные украшение, шитье золотыми нитями, шелкопрядство, шерстяные и войлочные изделия ручной работы, скифо-сарматская керамика.

В данный момент в селе вдобавок к рассчитанной на 350 человек крытой зоне построят ряд новых инфраструктурных объектов. На благоустройство этого района и реставрационные работы выделят около двух миллионов рублей.