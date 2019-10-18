В России откроют музей под открытым небом в горах 

В горах Северной Осетии откроют народный этнографический музей.
Интерактивное арт-пространство разместят в горном селе Унал Алагирского района на территории башенного комплекса. Там планируют представить культуру предков осетин — алан, а именно разнообразные виды их ремесел: ювелирные украшение, шитье золотыми нитями, шелкопрядство, шерстяные и войлочные изделия ручной работы, скифо-сарматская керамика.
В данный момент в селе вдобавок к рассчитанной на 350 человек крытой зоне построят ряд новых инфраструктурных объектов. На благоустройство этого района и реставрационные работы выделят около двух миллионов рублей.
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