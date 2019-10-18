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Россияне рассказали, почему стоит отказаться от запланированного отпуска 

Рамблер 3 часа назад
Эксперты выяснили, по каким причинам большинство россиян готовы отказаться от запланированного отпуска.
Аналитики сервиса Ostrovok.ru опросили более трех тысячей юзеров социальных сетей. В ходе опроса выяснилось, что 43% респондента откажутся от поездки в страну, где ввели чрезвычайное положение. В основном свой голос за этот вариант отдали женщины.
Отменить путешествие, если его бюджет окажется непосильным, предпочли 21% опрошенных россиян: четверть из них — мужчины, 19% — женщины.
Еще 14% респондентов признались, что откажутся от поездки из-за плохого самочувствия. 7% готовы не ехать в отпуск, если поссорятся со своим попутчиком.
Другими причинами для отказа от отпуска стали отсутствие подходящей компании, плохой прогноз погоды, и загруженность на работе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как провести отпуск без проблем.
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