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Страны, в которых нужно скрывать русское происхождение 

Рамблер 6 часов назад
Если во время путешествий у вас не возникает проблем с российским паспортом, по приезде в отель лучше разговаривать на английском и не выдавать, откуда вы. "Рамблер" рассказывать, где лучше скрывать свою национальность.

Турция

В последнее время турист из России жалуются на плохой сервис в турецких отелях. Причем многие говорят, что отношение персонала отличается к постояльцам из других стран. Начинать разговаривать на английском лучше на ресепшене. Даже, если персонал разговаривает по-русски. Существует мнение, что туристов из других стран селят в номера с лучшим ремонтом, а персонал относится дружелюбнее. Возможно, дело в том, что русские путешественники в Турции показывают себя не с лучшей стороны, поэтому у персонала складывается плохое впечатление. Кроме того, местные мужчины очень несерьезно относятся к россиянкам.

Индия

В последнее время это направление стало очень популярно у россиян. Туда приезжают не очень богатые туристы. В основном это — творческая молодежь, которая просто хочет развлечься, не потратив при этом много денег. Именно поэтому персонал в ресторанах и отелях не очень любит русских. К тому же в Индии регулярно случаются происшествия с путешественниками в нетрезвом состоянии. Поэтому отношение к туристам из России в Индии скорее пренебрежительное, чем дружелюбное.

Испания

Все больше россиян выбирают европейские направления для отпуска. В Испании очень много курортов, которые уже полюбились нашим соотечественникам. Чаще туда приезжают спокойные семьи с детьми, которые хотят тихо отдохнуть, но попадаются и те, кто просто "уходит в отрыв". В основном это молодежь, которая практически не прекращает употреблять спиртное. Они дебоширят в отелях, включают громкую музыку и вызывают презрительные взгляды у других постояльцев и персонала.
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Новости путешествий , Видео
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