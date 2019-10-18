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В какой стране запрещено играть в снежки 

Рамблер 3 часа назад
В какой стране запрещено играть в снежки
Фото: Depositphotos
Игра в снежки — одна из самых распространенных зимних забав. Но в одной стране власти решили ее запретить. Где это произошло и по какой причине было сделано, рассказывает «Рамблер».
Запрет на бросание снежков был введен в Бельгии в 2013 году. Власти страны приравняли эту забаву к киданию камнями, отметив, что эта, казалось бы, безобидная игра может привести к большому количеству травм людей, которые в нее играют.
Власти не просто запретили кидаться снежными «мячиками» в людей, но и ввели штраф для тех, кто этот запрет не соблюдает. Бросившему снежок в другого человека шалуну придется заплатить 100 евро. Правда отмечается, что штраф будет взыматься лишь в том случае, если снежок был целенаправленно брошен в человека.
Полицейским предписано строго следить за теми, кто собрался позабавиться игрой в снежки, и при малейшем нарушении правил вмешаться в ход забавы. Штраф выпишут не сразу, сначала проведут разъяснительную беседу и расскажут о возможных последствиях невинной шалости. Но если игроки продолжат целенаправленно метиться друг в друга, наказания избежать не удастся. Правда, не совсем понятно, как в принципе возможно играть в снежки, не целясь в противника, ведь в этом сама суть игры.
Отметим, что запрет на игру в снежки ранее пытались ввести и в других странах: например в городе Феррара (Италия) также хотели штрафовать бросающихся друг в друга игроков. Нарушителям предписывалось заплатить штраф в 15 евро. Однако эта традиция в Италии не прижилась.
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