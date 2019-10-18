Не дай бог вам оказаться в этих местах 31 октября 

Если в ваши планы не входят прогулки с ожившими мертвецами, встречи с потусторонними силами, леденящие кровь истории о ведьмах, оборотнях и вампирах. Если вы не хотите оказаться в промозглом готическом замке с привидениями, которые именно в этот день особенно жаждут общения с живыми, то держитесь от этих мест подальше. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали.
31 октября весь западный мир отмечает Хеллоуин или All Hallows' Eve — Вечер накануне Дня всех святых. Традиция праздновать его восходит к обычаям древних кельтов. Считается, что в этот день души умерших возвращаются на Землю, чтобы навестить своих близких. Родиной праздника признают Ирландию и Шотландию, а особый размах он получил в Америке, отправившись туда из Европы вместе с первыми переселенцами. В этот день на земле творится настоящая чертовщина. И, если вы не хотите стать ее участником, то лучше обходите места, о которых мы расскажем, стороной.
Дерри Сити, Северная Ирландия
Хэллоуин появился в Ирландии и первоначально был известен здесь как языческий праздник Самайн — время окончания сбора урожая. А свою мистическую составляющую он приобрел в Х веке, трансформировавшись в День мертвых. Празднование Хеллоуина в городе Дерри (или Лондондерри) проходит с особым размахом. Карнавал на берегах реки Фойл длится целых девять дней, а его пик приходится, естественно, на 31 октября. Кажется, что весь город в это время выходит на улицу, нарядившись в жуткие костюмы. Играет музыка, в небо летят фейерверки, желающих приглашают зайти в дома с привидениями, проходят фестивали фильмов в жанре хоррор. Посмотреть на карнавал ежегодно приезжает около 30 тыс. туристов. И, думаем, нет ничего приятного оказаться в толпе этих безумцев.
Яницио, Мексика
В Мексике празднование Хэллоуина принимает невиданные масштабы и длится полных три дня — с 31 октября по 2 ноября. Здесь он известен как Dias Los Muertos — День мертвых, а традиция его отмечать восходит к древним ритуалам ацтеков и майя. Мексиканцы верят, что в это время духи почивших родственников присоединяются к ним, и устраивают грандиозные празднества. Особенно славится этим маленький остров Яницио, расположенный посреди озера Патцкуаро. На это время весь городок превращается в огромную площадку для парадов, факельных шествий, выступлений бродячих музыкантов и танцев на каждом углу. В витринах магазинов появляются шоколадные черепа с яркой глазурью — calavera. Одним словом, смерть выглядит вполне жизнеутверждающе. Особенно красив ритуал местных рыбаков, которые садятся в лодки, зажигают факелы и отправляются на середину озера. Ну а в полночь следует отправиться на кладбище, чтобы музыкой, пением и танцами почтить память умерших. Ну не ужас ли, в самом деле?
Салем, штат Массачусетс, США
Есть на свете места, одно присутствие в которых вызывает дрожь, но впечатление усиливается в несколько раз, если оказаться там в «нужное» время. Американский городок Салем — свидетельство истории масштабного мракобесия: в свое время здесь было казнено 26 женщин. Справедливо или нет, на их посчитали ведьмами и обвинили в колдовстве. Согласитесь, неплохое место для бесовского праздника. На Хеллоуин здесь проводят парады, устраивают фейерверки, экскурсии по местам с приведениями и посещают круг ведьм. Абсолютный must see — Дом-музей ведьм, расположенный в резиденции судьи Джонатана Корвина, который и вынес страшный вердикт несчастным женщинам. Тьфу просто, бр-р-р!
Новый Орлеан, Луизиана, США
На Хеллоуин здесь собираются любители оккультизма. Помимо традиционных парадов и тематических вечеринок в Новом Орлеане проходит знаменитый музыкальный фестиваль вуду, когда город представляет собой одну большую сцену, с бесконечными красочными представлениями. Дикие толпы в устрашающих костюмах, безудержное ночное веселье, многочисленные вечеринки… Нет, определенно, попадать на Бурбон-стрит во французском квартале в эти дни не стоит.
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Вечеринка по случаю Хеллоуина в Лос-Анджелесе считается самой масштабной в мире. Городской Голливудский карнавал собирает более полумиллиона человек, которые веселятся на бульваре Санта-Моника весь день и всю ночь. Здесь возводят более полудюжины сцен для музыкантов разных ориентаций, а завершаются торжества Коронацией королевы карнавала, голливудской знаменитости, которая меняется каждый год.
Брашов, Трансильвания, Румыния
Идею оказаться в конце октября в Трансильвании никак нельзя назвать разумной. Действительно, кто же в здравом уме захочет отправиться в идеальное место для проведения Хэллоуина. Догадались, куда именно? Да! В причудливый замок Бран, место обитания всемирно известного графа Дракулы, персонажа романа Брэма Стокера? Тем более, что это не выдумка или легенда. Влад Цепеш, кровавый властелин этих мест, существовал на самом деле. Мрачные цитадели, застывшие во времени деревеньки, где настоящее искажено легендами и древними традициями, — все это делает Трансильванию по-настоящему жутким местечком. На всякий случай скажем, что не стоит сюда приезжать и 30 ноября, когда страна празднует Андреевскую ночь, ведь по поверью, души умерших в этот день возвращаются на землю, а живые приветствуют призраков, на всякий случай прихватив с собой связки чеснока.
Кутна Гора, Чехия
Городок Кутна-Гора (Седлеце) в пригороде Праги — идеальный интерьер для празднования Хеллоуина, ведь это одно из самых жутких мест на земле. Знаменитая Костница (Kostnice v Sedlci) — странный и страшный костел, стены и потолки которого украшены орнаментами из настоящих человеческих костей. Скелеты тысяч людей (на самом деле их собрано здесь около 60 тысяч), погибших в различных сражениях, украшают собой часовню. Не менее страшно и кладбище рядом с церковью. Зайти сюда ночью 31 октября смогут только настоящие смельчаки.
Амстердам, Нидерланды
Парад измученных душ, аллеи с привидениями, креативные костюмированные вечеринки — все это Амстердам 31 октября. Хэллоуин здесь празднуют масштабно и буквально везде, от клубов до музеев, в это время проводятся тематические мероприятия по всему городу. Добавьте к этому экскурсии с привидениями, музыкальные концерты и ночной марафон фильмов-ужастиков, и картина будет полной. Развлекательная программа в Ripley's Believe It or Not, насыщенная ночь фетиш-феерии в Obscene Halloween или вечеринки с жуткими существами на легендарном Monster Ball — одним словом, вскрикивать от ужаса придется ежеминутно. А оно вам нужно?
…Или чем черт не шутит, может, все-таки рискнуть?