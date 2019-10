Не дай бог вам оказаться в этих местах 31 октября

Если в ваши планы не входят прогулки с ожившими мертвецами, встречи с потусторонними силами, леденящие кровь истории о ведьмах, оборотнях и вампирах. Если вы не хотите оказаться в промозглом готическом замке с привидениями, которые именно в этот день особенно жаждут общения с живыми, то держитесь от этих мест подальше. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

31 октября весь западный мир отмечает Хеллоуин или All Hallows' Eve — Вечер накануне Дня всех святых. Традиция праздновать его восходит к обычаям древних кельтов. Считается, что в этот день души умерших возвращаются на Землю, чтобы навестить своих близких. Родиной праздника признают Ирландию и Шотландию, а особый размах он получил в Америке, отправившись туда из Европы вместе с первыми переселенцами. В этот день на земле творится настоящая чертовщина. И, если вы не хотите стать ее участником, то лучше обходите места, о которых мы расскажем, стороной.

Дерри Сити, Северная Ирландия

Хэллоуин появился в Ирландии и первоначально был известен здесь как языческий праздник Самайн — время окончания сбора урожая. А свою мистическую составляющую он приобрел в Х веке, трансформировавшись в День мертвых. Празднование Хеллоуина в городе Дерри (или Лондондерри) проходит с особым размахом. Карнавал на берегах реки Фойл длится целых девять дней, а его пик приходится, естественно, на 31 октября. Кажется, что весь город в это время выходит на улицу, нарядившись в жуткие костюмы. Играет музыка, в небо летят фейерверки, желающих приглашают зайти в дома с привидениями, проходят фестивали фильмов в жанре хоррор. Посмотреть на карнавал ежегодно приезжает около 30 тыс. туристов. И, думаем, нет ничего приятного оказаться в толпе этих безумцев.

Яницио, Мексика

В Мексике празднование Хэллоуина принимает невиданные масштабы и длится полных три дня — с 31 октября по 2 ноября. Здесь он известен как Dias Los Muertos — День мертвых, а традиция его отмечать восходит к древним ритуалам ацтеков и майя. Мексиканцы верят, что в это время духи почивших родственников присоединяются к ним, и устраивают грандиозные празднества. Особенно славится этим маленький остров Яницио, расположенный посреди озера Патцкуаро. На это время весь городок превращается в огромную площадку для парадов, факельных шествий, выступлений бродячих музыкантов и танцев на каждом углу. В витринах магазинов появляются шоколадные черепа с яркой глазурью — calavera. Одним словом, смерть выглядит вполне жизнеутверждающе. Особенно красив ритуал местных рыбаков, которые садятся в лодки, зажигают факелы и отправляются на середину озера. Ну а в полночь следует отправиться на кладбище, чтобы музыкой, пением и танцами почтить память умерших. Ну не ужас ли, в самом деле?

Салем, штат Массачусетс, США

Есть на свете места, одно присутствие в которых вызывает дрожь, но впечатление усиливается в несколько раз, если оказаться там в «нужное» время. Американский городок Салем — свидетельство истории масштабного мракобесия: в свое время здесь было казнено 26 женщин. Справедливо или нет, на их посчитали ведьмами и обвинили в колдовстве. Согласитесь, неплохое место для бесовского праздника. На Хеллоуин здесь проводят парады, устраивают фейерверки, экскурсии по местам с приведениями и посещают круг ведьм. Абсолютный must see — Дом-музей ведьм, расположенный в резиденции судьи Джонатана Корвина, который и вынес страшный вердикт несчастным женщинам. Тьфу просто, бр-р-р!

Новый Орлеан, Луизиана, США

На Хеллоуин здесь собираются любители оккультизма. Помимо традиционных парадов и тематических вечеринок в Новом Орлеане проходит знаменитый музыкальный фестиваль вуду, когда город представляет собой одну большую сцену, с бесконечными красочными представлениями. Дикие толпы в устрашающих костюмах, безудержное ночное веселье, многочисленные вечеринки… Нет, определенно, попадать на Бурбон-стрит во французском квартале в эти дни не стоит.

Лос-Анджелес, Калифорния, США

Вечеринка по случаю Хеллоуина в Лос-Анджелесе считается самой масштабной в мире. Городской Голливудский карнавал собирает более полумиллиона человек, которые веселятся на бульваре Санта-Моника весь день и всю ночь. Здесь возводят более полудюжины сцен для музыкантов разных ориентаций, а завершаются торжества Коронацией королевы карнавала, голливудской знаменитости, которая меняется каждый год.

Брашов, Трансильвания, Румыния

Идею оказаться в конце октября в Трансильвании никак нельзя назвать разумной. Действительно, кто же в здравом уме захочет отправиться в идеальное место для проведения Хэллоуина. Догадались, куда именно? Да! В причудливый замок Бран, место обитания всемирно известного графа Дракулы, персонажа романа Брэма Стокера ? Тем более, что это не выдумка или легенда. Влад Цепеш, кровавый властелин этих мест, существовал на самом деле. Мрачные цитадели, застывшие во времени деревеньки, где настоящее искажено легендами и древними традициями, — все это делает Трансильванию по-настоящему жутким местечком. На всякий случай скажем, что не стоит сюда приезжать и 30 ноября, когда страна празднует Андреевскую ночь, ведь по поверью, души умерших в этот день возвращаются на землю, а живые приветствуют призраков, на всякий случай прихватив с собой связки чеснока.

Кутна Гора, Чехия

Городок Кутна-Гора (Седлеце) в пригороде Праги — идеальный интерьер для празднования Хеллоуина, ведь это одно из самых жутких мест на земле. Знаменитая Костница (Kostnice v Sedlci) — странный и страшный костел, стены и потолки которого украшены орнаментами из настоящих человеческих костей. Скелеты тысяч людей (на самом деле их собрано здесь около 60 тысяч), погибших в различных сражениях, украшают собой часовню. Не менее страшно и кладбище рядом с церковью. Зайти сюда ночью 31 октября смогут только настоящие смельчаки.

Амстердам, Нидерланды

Парад измученных душ, аллеи с привидениями, креативные костюмированные вечеринки — все это Амстердам 31 октября. Хэллоуин здесь празднуют масштабно и буквально везде, от клубов до музеев, в это время проводятся тематические мероприятия по всему городу. Добавьте к этому экскурсии с привидениями, музыкальные концерты и ночной марафон фильмов-ужастиков, и картина будет полной. Развлекательная программа в Ripley's Believe It or Not, насыщенная ночь фетиш-феерии в Obscene Halloween или вечеринки с жуткими существами на легендарном Monster Ball — одним словом, вскрикивать от ужаса придется ежеминутно. А оно вам нужно?

…Или чем черт не шутит, может, все-таки рискнуть?