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Туристов в Барселоне призвали быть осторожными 

TourDom + ещё 1 4 часа назад
Туристов в Барселоне призвали быть осторожными
Фото: TourDom
Правительство Каталонии обратилось к иностранным туристам с просьбой, быть предельно осторожными 18 октября и отказаться от посещения центра города.
По словам представителя местного муниципалитета в пятницу в Барселоне ожидаются массовые манифестации в поддержку независимости Каталонии. По предварительным данным, в них может принять участие сотни тысяч человек. При этом полицейским разрешили действовать жестче, чем обычно. Уже известно, что по распоряжению Мадрида в Барселону прибудет порядка двухсот сотрудников спецназа Испании.
По информации, имеющейсяу принимающей компании TUI Россия в Испании в Барселоне из-за протестных акций могут быть задержаны или отменены трансферы и экскурсии. «Вместе с тем в ближайшие дни ожидаются повторные манифестации в связи с чем предприняты повышенные меры безопасности и возможно ограничение движения транспорта», — рассказала представитель туроператора.
Напомним, ранее массовые акции протеста прошли в Барселоне, Жироне, Лериде, Таррагоне, Сальене и Силье. В результате блокировки работы аэропорта Эль-Прат 14 октября было отменено около 10% рейсов, а 15-го — порядка 5%.
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