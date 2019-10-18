Дешевле только даром: 6 стран с самой низкой ипотекой

Пока вы обреченно вздыхаете, отсчитывая очередной платеж по ипотеке за свою квартиру и подсчитывая, сколько денег уже переплатили банку, в других странах пытаются привлечь заемщиков любыми способами и даже опускают ставки до исторического минимума. Самые привлекательные ипотечные варианты на заграничную недвижимость — в материале Passion.ru.

Дания

«Это невозможно!» — еще совсем недавно восклицали скептики, обсуждая новую программу крупнейших ипотечных кредиторов страны, предлагающих снизить ставку до исторического минимума или вовсе оплачивать проценты вместо заемщиков, однако это случилось. Так, например, совсем недавно местный банк решил предлагать недвижимость в ипотеку на 20 лет под 0%, а другой — отрицательную ставку для тех, кто готов погасить ипотеку в течение 10 лет, сообщает агентство Bloomberg. Чуть ранее другой крупнейший кредитор Дании Realkredit Danmark объявил, что готов выдавать ипотеку аж на 30 лет и всего под 0,5%. Другими словами, это отличная возможность для покупателей жилья — приобрести недвижимость на весьма привлекательных условиях. И хотя эксперты предрекают пусть небольшой. но все же рост цен на жилье, ситуация в целом складывается весьма благоприятная для покупки.

Япония

Местные банки стараются поддерживать политику доступной ипотеки, предлагая желающим приобрести жилье программу на 10 лет с фиксированной ставкой от 0,53% до 0,65%. Все это привело к тому, что цены на жилье в крупных городах выросли примерно на 1,3%, а в пригородах — на 0,2%. Несмотря на незначительный рост, покупателей недвижимости в Стране восходящего солнца становится с каждым годом все больше и больше.

Германия

В данной стране ипотечные программы также достигли своего минимума, что позволяет стимулировать покупку жилья и приобрести действительно достойные варианты. Так, например, тем, кто готов погасить ипотеку в течение 10 лет, предлагается процентная ставка от 0,5% до 1%, сообщает портал Interhyp. При этом сами местные жители не спешат обзаводиться заветными метрами — согласно последним данным, лишь 46% из них являются домовладельцами, в то время, как в среднем по Европе этот показатель достигает 69%. С другой стороны, эта страна является неплохим вариантом для тех, кто мечтает инвестировать средства в недвижимость.

Франция

Пытаясь заманить клиентов дешевыми сделками, местные банки предлагают ипотечные программы в среднем под 1,4%. Это вполне неплохо, учитывая, что конкурентная способность данной индустрии весьма высока, поэтому есть вероятность, что процентные ставки будут снова пересматриваться. Ну а пока все любители французского шика и ценители гастрономических шедевров могут приобрести недвижимость в ипотеку по весьма привлекательной цене.

Сингапур

Несмотря на то, что сама по себе жизнь в этой стране весьма дорогая, ипотечные программы остаются вполне привлекательными. Так, например, после того, как на данное направление обратили внимание иностранные инвесторы, частные дома подскочили в цене, восстанавливая рынок недвижимости и исключая возникновения очередного «пузыря». И теперь можно попробовать приобрести жилье с плавающей ставкой в 1,13% или, если есть возможность погасить ипотеку в ближайшие три года, по фиксированной ставке в 1,9% (с незначительным увеличением на второй и третий год).

Гонконг

Это еще одно направление, которое может порадовать недорогими ипотечными программами. Несмотря на то, что политический кризис заставляет покупателей несколько раз подумать, прежде чем решиться на приобретение недвижимости, местные банки готовы предоставить фиксированную ставку 2,48% тем, кто все же отважится, сообщает агентство Bloomberg. В любом случае это дает возможность для маневров и желающие могут не только инвестировать средства в недвижимость, но и обзавестись своим собственным жильем, о котором давно мечтали.

А как у нас?

Ипотека в России остается одной из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день. На фоне падения платежеспособности населения и введения новой финансовой схемы через эскроу-счета, когда застройщик не сможет получить деньги, пока не сдаст объект (изменения в ФЗ-214 по ДДУ), ставка от ведущих банков составила около 10,5% в начале 2019. Аналитики прогнозируют снижение спроса среди россиян на приобретение жилья и, соответственно, сокращение объема ипотеки.