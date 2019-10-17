Что значитт разорение «Феном Тура» для турбизнеса

Разорение «Феном Тура» — тревожный звонок для турбизнеса?

Сеть питерских турагентств «Феном Тур» разорилась, не перечислив туроператорам деньги за отдых туристов. HotLine.travel выяснил, какие меры предпринимают поставщики и почему банкротятся даже турагентства, работавшие под известными брендами.

Самый гуманный суд в мире

Сеть «Феном Тур» объединяла девять офисов продаж в Санкт-Петербурге, которые работали под вывесками известных туроператоров (TUI, «Пегас Туристик», TEZ TOUR, Coral Travel). По данным ведущего юриста портала «Турист прав» Михаила Житнухина, который представляет пострадавших туристов, бенефициар компании Павел Фёдоров предположительно находится за границей.

«Связь с ним пропала с конца сентября, но офисы продолжали работать. 3 октября менеджеры сами обратились в полицию по причине невыплаты зарплаты. И начали копировать для туристов документы об оплате из личных кабинетов, поскольку туроператоры принялись отключать офисы от систем бронирования и аннулировать все заявки, даже оплаченные», — рассказал Житнухин.

Представители туроператорских компаний сообщают, что взяли на себя ответственность за франчайзи. «Пегас Туристик» принял решение отправить на отдых тех туристов, у которых были на руках документы об оплате туров в «Феном Туре», даже если тот не перечислил денег туроператору. «Это наши бизнес-риски. Хочу отметить, что в случае с „Феном Туром“ не было заявок, по которым турагент не вносил денег вообще», — рассказала гендиректор туроператора Анна Подгорная . В то же время, по данным Житнухина, на момент краха за «Феном Туром» числилось от 250 до 300 бронирований туров у разных туроператоров. Предоплату они получили только в половине случаев. В TUI тоже заявили, что отправят на отдых клиентов, которые имеют документы, подтверждающие оплату туров турагентству.

По словам юристов, действия туроператоров логичны: если клиенты обратятся в суд, то, скорее всего, выиграют дело.

«Потребитель в данном случае — потерпевшая сторона. Он не знает, чьи туры ему продают, он не виноват в том, что его обманули. И когда с одной стороны — заплаканный турист, а с другой — туроператор, суд становится самым гуманным в мире», — объяснил основатель «Персона Грата» Георгий Мохов, добавив, что это уже стандартная схема работы судебных инстанций.

Суды опираются на нормы закона, обязывающие туроператора отвечать за действия турагента, а оплата или неоплата заявки — это уже внутренние дела их обоих. Основным доводом в таких решениях было то, что правоотношения туроператора с туристом наступают не тогда, когда агент переведет стоимость тура поставщику, а в тот момент, когда турист заключил договор с агентом.

Жертва «осеннего агентопада»?

По словам топ-менеджеров туроператоров, они уже делают всё возможное, чтобы фильтровать неплатежеспособных партнеров. В «Пегасе» при заключении договоров все документы проверяет служба безопасности, а в процессе работы спецотделы мониторят исполнение агентами финансовых обязательств и анализируют претензии, которые поступают в их адрес.

«В список наших франчайзи не так просто попасть, мы выдвигаем очень жесткие требования, в том числе по оформлению и расположению офиса. Если, к примеру, на какое-то агентство жалуются на недостоверную информацию, мы начинаем разбираться, в чем причина. При малейших сомнениях в финансовой состоятельности инициируем процесс расторжения договора», — говорит Анна Подгорная.

Руководитель отдела по связям с общественностью TUI Ольга Иванова добавляет, что при расширении франчайзинговой сети туроператор делает акцент на агентства, проверенные временем и твердо стоящие на ногах. В результате доля новичков в общем числе вступающих в сеть агентств не превышает 10%. По ее словам, такая политика дает свои плоды — туроператор за последний год принял в сеть 276 агентств, вывел из числа франчайзи по разным причинам 37 компаний и зарегистрировал только два кейса банкротства.

«По статистике из 10 новых турфирм восемь закрываются в течение года. Это характерно вообще для всего малого бизнеса», — подчеркнула Иванова.

Но даже строгий отсев не защищает от скандалов. «Феном Тур» работал на рынке более 10 лет, и к нему не было никаких претензий — ни одного звоночка. Анна Подгорная называет «Феном Тур» жертвой «осеннего агентопада»: у компании кончились летние деньги, а зимние еще не пришли. «По внутренним документам я вижу, что у агентства не было стремления построить финансовую пирамиду», — заявила Подгорная.

Однако юрист Михаил Житнухин считает, что сеть турагентств работала непрозрачно. По его словам, Павел Фёдоров ликвидировал основные юрлица еще в 2012 и 2013 годах. Вместо них появились новые — ООО «Развитие», ООО «Статус», ООО «Импульс», в учредителях которых он уже не фигурировал. О самом «Феном Туре» напоминало только доменное имя сайта. По мнению Житнухина, деятельность сети Павла Фёдорова тянет как минимум на уход от налогов: оплата туров принималась наличными, договоры с туристами составлялись на ООО «Развитие», у которого прямых договоров с туроператорами не было. Все менеджеры по трудовым договорам зарегистрированы на разные юрлица, не связанные с турагентским бизнесом.

Пострадавшие туристы, у которых на руках не оказалось документов о полной оплате, обратились в полицию с жалобой на действия турагентства. Юристы считают, что основания для разбирательства есть, но это вряд ли позволит вернуть деньги. Туристам проще взыскать свои потери с туроператоров.

Почему банкротятся турагентства?

Напомним, этой осенью при похожих обстоятельствах разорялись и другие турагентства, в том числе работавшие на рынке много лет под известными брендами туроператоров и независимых сетей. В участившихся скандалах эксперты видят системную проблему.

Гендиректор OCA Tour Светлана Обоянская называет главную причину банкротств — это скидочная война за туристов, на которую турагенты тратят свои оскудевшие доходы. После кризиса 2014 года у многих остались дыры в бюджете, которые до сих пор не получилось залатать. В итоге на оплату туров туристов идут деньги, которые принесли следующие клиенты. Возникает пирамида.

«Турагентству требуется постоянный поток денег на содержание офисов, зарплату менеджерам, оплату франшизы. Когда их не получается заработать, кто-то находит такой выход — собрать деньги и сбежать. Я знаю даму в Москве, у которой кассовый разрыв составляет 10 млн рублей. Она объясняет это тем, что после кризиса 2014 года не смогла себя ужать в желании жить на широкую ногу. Мне туристы недавно намекали на скидку, мотивируя это тем, что они платят наличными. Значит, кто-то берет нал в обмен на скидку, чтобы уйти от налогов. Хотя рентабельность при комиссии в 6% почти нулевая и скидок быть не может. Банкротства турагентов продолжатся до тех пор, пока налоговая всерьез не возьмется за проверки турбизнеса — хотя бы выборочно, — а туристы продолжат бегать за скидками с наличкой», — уверена Обоянская.

По ее мнению, туроператоры, в свою очередь, должны вести разъяснительную работу среди туристов — что они могут, во-первых, проверить оплату своего тура на сайте туроператора и должны требовать чек. А во-вторых, не позволять центрам бронирования платить в последний момент — у них таких ситуаций гораздо больше.

Не исключено, что туроператоры могут также ужесточить условия работы для турагентств, например ввести систему депозитов.

А как считаете вы: что может остановить волну банкротств турагентств? И должно ли вмешаться государство? Редакция предлагает читателям высказать свое мнение в комментариях.