Как правильно выбирать места в плацкарте

Путешествие в плацкарте — дело несложное. Всего лишь нужно купить билет и прибыть вовремя на вокзал. Но если ваша поездка продлится дольше двух часов, необходимо позаботиться о собственном комфорте. Как? Расскажет "Рамблер".

Если вам не нравится, когда мимо вас то и дело снуют люди, берите места в середине вагона, чтобы не оказаться по пути в туалет. Даже если они есть в обоих концах, вы останетесь в безопасности.

Людям, которые привыкли спать в полной темноте, рекомендуется выбирать полку в зависимости о того, где горит свет. Если вы привыкли спать на правом боку, смело бронируйте левую и наоборот. Тогда вам удастся отвернуться к стене и не обращать внимание на свет, который в плацкарте горит всю ночь.

А что насчет безопасности? Если вы выбираете билеты, заранее зная, в какую сторону поедет поезд, помните об одной вещи: в любом купе или отсеке плацкартного вагона безопаснее всего та полка, что ближе к головному вагону. При экстренном торможении пассажир на такой полке рискует лишь удариться головой об стену.