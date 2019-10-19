Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Названы самые дешевые страны для путешествий
Фото: РИА Новости
Самостоятельные туристы назвали экспертам страны, отдых в которых оказался для них несколько дешевле, чем они планировали, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили около десяти тысяч пользователей и выяснили, отпуск в каких государствах оказался для них наиболее бюджетным.
Так, 23% респондентов отметили, что за самым выгодным отдыхом стоит лететь в Чехию. "В первой половине декабря я отмечала день рождения в Праге. Мне показалось, что так дешево я его никогда не праздновала", — поделилась личным опытом одна путешественница. "Это была моя первая поездка за границу, и цены я сравнивала с Москвой. В Праге все было в два раза дешевле", — рассказала еще одна туристка.
Венгрия оказалась на втором месте списка, за нее проголосовали 17% опрошенных. Пользователи отметили недорогой перелет из Москвы в Будапешт или Дебрецен, а также невысокие цены на развлечения и еду в ресторанах.
15% туристов назвали самым бюджетным направлением Сербию. Например, проезд в автобусе в Белграде стоит 60 рублей, а пообедать в кафе можно за 200 рублей.
14% путешественников провели свой самый недорогой отпуск в Испании. 10% респондентов проголосовали за Вьетнам, где, по их опыту, цены в два раза ниже, чем в Таиланде. Грузию выбрали 9% опрошенных, а 7% остались довольны стоимостью отдыха в Португалии.
Замыкает десятку Турция, за которую проголосовали 5% пользователей. Одна туристка рассказала: "После падения курса лиры Турция стала неожиданно дешевой в плане шопинга. При этом речь о брендовой одежде — той, что в фирменных магазинах, не на рынке".
Страны, в которых не любят туристов
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как путешествовать без виз там, где они нужны
Как путешествовать без виз там, где они нужны
Как коты захватили Стамбул
Как коты захватили Стамбул1
Составлен портрет идеального туриста
Составлен портрет идеального туриста1
Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии
Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии3
В сети высказались о наказании для авиадебоширов
В сети высказались о наказании для авиадебоширов
Видео
«Боинг-747» стал прибежищем для туристов
01:36
«Боинг-747» стал прибежищем для туристов
Новости путешествий
Страны, где недолюбливают туристов
02:48
Страны, где недолюбливают туристов
Новости путешествий
Секреты железнодорожных путешествий
11:22
Секреты железнодорожных путешествий
Новости путешествий
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
00:36
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Новости путешествий Другое
Особняки с секретами, которые боятся покупать
10:10
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Новости путешествий
Поднебесный город появился в Азии
03:32
Поднебесный город появился в Азии
Новости путешествий
В России подорожают турпутевки
00:47
В России подорожают турпутевки
Новости путешествий
Почему в городе для миллионеров никто не живет
03:07
Почему в городе для миллионеров никто не живет
Новости путешествий
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
04:06
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
Новости путешествий
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
04:05
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение