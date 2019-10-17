Финны пообещали россиянам пятилетние визы

С февраля 2020 года россияне с двухлетними финскими мультивизами смогут претендовать на пятилетний шенген. Об этом 17 октября СМИ сообщила начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

По ее словам, ранее пятилетние визы выдавали только некоторым категориям заявителей: представителям национальных и региональных правительств и парламентов, членам верховных судов, их супругам и несовершеннолетним детям, а также близким членам семей россиян, имеющих гражданство Евросоюза . Теперь же получить заветный шенген смогут и те, кто без нарушений использовал двухлетний. Заявление можно подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

По мнению экспертов, такие преференции не увеличат спроса на поездки в Суоми — длительные визы ставят многие участники шенгена, а пятилетние часто дают дипведомства Франции и Греции. Как уточнила директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская , у французов вероятность выхода такой визы составляет около 20-30%.

«На число поездок это не повлияет — если туристу нужно, он все равно оформит визу и поедет», — считает она.

По мнению начальника визового отдела ClickVoyage Евгения Лукашина, после того как Евросоюз принял поправки к правилам Визового кодекса, в большинстве европейских консульств годовой мульт может получить турист, у которого в паспорте не менее трех виз за последние два года, двухгодичный — обладатели годового шенгена и пятилетний — те, кто отъездил двухгодичную визу без нарушений.

«После обновления правил стали чаще выдаваться более длительные визы, причем это касается многих стран. Под сроки поездки получают только те, у кого давно не было шенгена или нарушители визового режима», — отмечает Лукашин.

Напомним, с 1 сентября этого года Финляндия начала запрашивать при подаче заявления на шенгенскую визу полный список сопроводительных документов. Кроме того, действуют и другие ограничения. Например, если виза будет погашена в другой стране, в следующий раз турист получит шенген с меньшим сроком действия. Новые правила ударили по компаниям, специализирующимся на обкатке финского шенгена.