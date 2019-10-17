25 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В столичных аэропортах задерживаются 25 рейсов, 9 вылетов отменены. Об этом сообщает сервис Яндекс. Расписания.

По данным сервиса, в аэропорту Внуково задерживаются 6 рейсов. На вылет отстают от расписания 3 маршрута: в Бухару, Сочи и в Якутск. Прибывают позже графика самолеты из Грозного, Якутска, Саньи. Отменены 5 рейсов.

В Домодедово возникли отклонения от расписания у 5 маршрутов. На отправление задерживаются 8 рейсов. 4 рейса были отменены. Сегодня не улетят некоторые пассажиры в Шанхай, Куляб, Курган, Тюбе.