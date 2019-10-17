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25 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах 

Вести Подмосковья 2 часа назад
25 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Фото: Вести Подмосковья
В столичных аэропортах задерживаются 25 рейсов, 9 вылетов отменены. Об этом сообщает сервис Яндекс. Расписания.
По данным сервиса, в аэропорту Внуково задерживаются 6 рейсов. На вылет отстают от расписания 3 маршрута: в Бухару, Сочи и в Якутск. Прибывают позже графика самолеты из Грозного, Якутска, Саньи. Отменены 5 рейсов.
В Домодедово возникли отклонения от расписания у 5 маршрутов. На отправление задерживаются 8 рейсов. 4 рейса были отменены. Сегодня не улетят некоторые пассажиры в Шанхай, Куляб, Курган, Тюбе.
В Шереметьево отстают от графика 5 рейсов. На вылет задерживается один из них — в Нью-Йорк авиакомпанией «Аэрофлот». Прибывают позже самолеты из Антальи, Абакана, Газипаша.
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Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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