Русские слова, которые звучат непристойно за границей

10+ русских слов, которые за границей звучат как отборные ругательства

В детстве все слышали, что «Чо?» по-китайски значит «филейная часть» — это неправда. А вот во Вьетнаме «чокать» действительно не стоит — местные жители могут подумать, что вы обзываете их собакой или сволочью, что не очень-то способствует укреплению международных связей. Какие еще слова лучше не употреблять в чужой стране, чтобы никто не оскорбился (или не подавился от смеха)? Какие слова в других языках звучат похоже на наши, но означают нечто совершенно другое — и тоже может возникнуть путаница?

10+ слов, с которыми нужно быть очень, очень аккуратными, если вы едете в другую страну.

1. Ни фига себе

С этим довольно безобидным и популярным выражением стоит быть осторожнее в Италии — словом «фига» весьма оскорбительно называют женский половой орган.

2. Курица

Это слово лучше не произносить ни в ресторане, ни вообще где бы то ни было в Черногории — очень похожим образом звучит их слово, грубо обозначающее «акт любви» (это же актуально и для Болгарии). Заодно заметим, что в этой стране «куча» на русский переводится как «дом», «позорница» — это театр, а «вредна жена» — «ценная жена».

3. «Пока» и «типа»

В Японии лучше прощаться каким-то другим способом: слово «пока» аналогично словам типа «дурачок», правда, первый согласный японцами произносится ближе к «б».

У марийцев это слово тоже не вполне прилично. А вот «типа» не стоит говорить в Китае — там оно созвучно грубому обозначению мужского полового органа.

4. Невестка

В Чехии нельзя громко называть жену сына «невесткой» — чехи могут подумать, что она является представительницей древнейшей профессии. Если же кто-то назовет девушку «ужасной», не стоит обижаться, потому что это слово означает «прекрасная»

5. Киса и зубр

Любые слова с корнем «кис» или «кус» нужно произносить осторожнее в арабоязычных странах. Женский половой орган обозначается «кс». Мужской орган, в свою очередь, произносится близко по звучанию к русскому «зубы» или «зубр», так что эти слова могут показаться весьма оскорбительными кому-то из местных жителей.

6. Разобраться

В Польше некоторые из панов будут просто счастливы это сделать, потому что глагол «разобрачш» означает «раздеть». Если вас попросят «не пукай» — не стоит обижаться сразу, вас просят «не стучать».

7. Спички

Слово «спички» В Польше лучше не произносить вообще и прикуривать от зажигалки (“запаничка” по-польски): это слово эквивалентно русскому «из женского полового органа».

8. Конверт

Это слово считается табуированным в бывших колониях Франции — Алжире и Марокко например, да и в Канаде не стоит произносить его вслух. Буквально его поймут как «зеленый женский половой орган».

9. Кака

Выражение мам «Брось каку», которое частенько используется по отношению к детям, могут понять довольно забавно. В Швеции это слово обозначает «пирожное», в арабоговорящих странах — «хурма», а в Болгарии — «старшая сестра».

10. Мама и невеста

В болгарском языке довольно легко услышать совсем не то, что вам хотят сказать: «мама» у болгар значит «майка», «невеста» — булка.

11. Колбаса

В Индонезии никто не оскорбится этим словом, но если вы закажете «колбасу» в ресторане, то вы получите «не вареную капусту». То есть совершенно сырую и в кочане.

12. Нина, Анна, Катя и другие имена

С именами можно угодить в переплет: в Эстонии «Нина» значит «нос» или «хобот», «Анна» — «дай», а «Катя» — «наводчик». «Галина» в Испании и Италии означает «курица».

Вы попадали в курьезные ситуации с этими или другими выражениями за границей? Расскажите о своем опыте.