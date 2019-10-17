Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростуризм опроверг информацию о введении безвиза между Россией и Саудовской Аравией 

TourDom 2 часа назад
Ростуризм опроверг информацию о введении безвиза c Саудовской Аравией
Фото: Tourdom
В Федеральном агентстве по туризму рассказали порталу TourDom, что сообщения о введении безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией являются некорректными.
Напомним, ранее советник главы Ростуризма Наталья Осипова заявила, что безвиз введут в 2020-м году.
По её словам, туристические ведомства стран обсудили данный вопрос в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд. «Я думаю, это 2020 год. Есть понимание по введению электронных виз, достигнуты все договоренности, поэтому я думаю, что в 2020 году », — прокомментировала Наталья Осипова.
Кроме того, представитель агентства рассказала о возможности открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. В ведомстве считают, что регулярные рейсы могут быть поставлены только в случае гарантированного спроса на отдых в стране со стороны туроператоров.
«Авиакомпания должна обеспечить себе загрузку, и большую часть этой загрузки должен обеспечить туроператор, который заинтересован в регионе. В этом году у нас есть прецедент — это туристическая компания «Пегас», которая летает до Москвы напрямую из Саудовской Аравии, у них был рейс на летний период»,
— сказала Осипова.
Отметим, что в конце сентября Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы гражданам 51 страны, в том числе и России. Стоимость документа, который можно оформить как в интернете, так и по прилету, составляет 118 $. По мнению туроператоров, введения турвиз несомненно спровоцировало определенный интерес к стране со стороны туристов. Однако говорить о больших турпотоках в Саудовскую Аравию пока не приходится. Тем не менее, определенный потенциал у региона есть и при вводе безвизового режима в купе с открытием прямого авиасообщения с Россией он несомненно раскроется.
Неожиданные секреты поездов, которые вам пригодятся
TourDom: последние новости
Турагенты назвали топ стран на ноябрьские праздники Турагенты назвали топ стран на ноябрьские праздники Туристы назвали самый доступный аэропорт Москвы Туристы назвали самый доступный аэропорт Москвы Ростуризм опроверг информацию о введении безвиза между Россией и Саудовской Аравией Ростуризм опроверг информацию о введении безвиза между Россией и Саудовской Аравией
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажирке подали «жалкую еду» в самолете
Пассажирке подали «жалкую еду» в самолете6
На что жалуются россияне в Турции
На что жалуются россияне в Турции3
25 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
25 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-1001
В Риме вступает в силу «Закон о туалетах» в кафе
В Риме вступает в силу «Закон о туалетах» в кафе
Видео
Страны, где недолюбливают туристов
02:48
Страны, где недолюбливают туристов
Новости путешествий
Секреты железнодорожных путешествий
11:22
Секреты железнодорожных путешествий
Новости путешествий
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
00:36
Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Новости путешествий Другое
Особняки с секретами, которые боятся покупать
10:10
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Новости путешествий
Поднебесный город появился в Азии
03:32
Поднебесный город появился в Азии
Новости путешествий
В России подорожают турпутевки
00:47
В России подорожают турпутевки
Новости путешествий
Почему в городе для миллионеров никто не живет
03:07
Почему в городе для миллионеров никто не живет
Новости путешествий
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
04:06
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
Новости путешествий
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
04:05
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
Новости путешествий
Затерянные города, которые все еще ищут
11:42
Затерянные города, которые все еще ищут
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение