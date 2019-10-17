Названа причина смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

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Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 

Lenta.ru + ещё 15 3 часа назад
Большинство пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), разбившегося и загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево в мае этого года, погибли из-за дыма и огня. Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис в интервью газете «Коммерсантъ».
«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал Ложис.
Он добавил, что многие пассажиры не успели быстро среагировать на случившееся и отстегнуться от кресел.
В начале октября сообщалось, что командир SSJ-100 Денис Евдокимов объяснил массовую гибель пассажиров открытием задней двери в салоне. По его словам, кто-то из находившихся на борту людей открыл дверь в панике. Пилот добавил, что из-за этого воздушный поток раздул пламя.
В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Пилоту может грозить до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.
Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.
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Новости путешествий , Видео , Другое , Аэропорт Шереметьево
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