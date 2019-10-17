Россия и Саудовская Аравия могут отменить визы уже в 2020 году

Наталья Осипова. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен уже в 2020 году. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила ТАСС советник главы Федерального агентства по туризму

По её словам, туристические ведомства стран обсудили данный вопрос в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

«Я думаю, это 2020 год. Есть понимание по введению электронных виз, достигнуты все договоренности, поэтому я думаю, что в 2020 году », — прокомментировала Наталья Осипова.

Кроме того, представитель Ростуризма рассказала о возможности открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. В ведомстве считают, что регулярные рейсы могут быть поставлены только в случае гарантированного спроса на отдых в стране со стороны туроператоров.

«Авиакомпания должна обеспечить себе загрузку, и большую часть этой загрузки должен обеспечить туроператор, который заинтересован в регионе. В этом году у нас есть прецедент — это туристическая компания «Пегас», которая летает до Москвы напрямую из Саудовской Аравии, у них был рейс на летний период», — сказала Осипова.

Отметим, что в конце сентября Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы гражданам 51 страны, в том числе и России. Стоимость документа, который можно оформить как в интернете, так и по прилету, составляет 118 $. По мнению туроператоров, введения турвиз несомненно спровоцировало определенный интерес к стране со стороны туристов. Однако говорить о больших турпотоках в Саудовскую Аравию пока не приходится. Тем не менее, определенный потенциал у региона есть и при вводе безвизового режима в купе с открытием прямого авиасообщения с Россией он несомненно раскроется.