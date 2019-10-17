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Британцы собираются обложить налогом часто летающих авиапассажиров 

TURIZM.RU 4 часа назад
Британцы обложат налогом часто летающих пассажиров
Фото: TURIZM.RU
В Британии призвали запретить бонусные мили от авиакомпаний и ввести плату с часто летающих пассажиров, чтобы уменьшить вред для окружающей среды. Об этом пишет The Points Guy.
На прошлой неделе Комитет по изменению климата (CCC) совместно с Имперским колледжем Лондона опубликовал документ, призывающий запретить в Великобритании программы лояльности авиакомпаний и обложить налогом часто летающих пассажиров.
Специалисты считают, что воздушные мили, которыми перевозчики поощряют своих постоянных клиентов, в итоге заставляют людей летать чаще и на более длинные расстояния.
Предлагаемые нововведения позволят сократить выбросы углекислого газа в авиационной промышленности, — уверены в ССС.
В документе также приведена статистика, согласно которой 15% населения Великобритании совершает 70% всех полетов, а половина населения в принципе не пользуется авиационным транспортом. Поэтому эксперты предлагают еще и ввести налог на часто летающих пассажиров. Такой сбор не отразится на семьях, которые отправляются в отпуск раз в год. Также есть идея сделать его для пассажиров первого класса выше, чем для экономического.
А все из-за того, что на одного летящего в первом классе приходится в 7 раз больше выбросов углекислого газа: люкс-пассажиры, и не все места заполнены.
Издание отмечает, что документ CCC официально пока не одобрен властями Великобритании. Чтобы запрет программ лояльности и налоги были приняты, документ сначала должен быть представлен в парламенте страны в качестве законопроекта. Сами авиакомпании уже подсчитывают ущерб от нововведений. Они отмечают, что у властей есть более надежный план по сокращению авиационных выбросов углерода и достижению к 2050 году минимальных показателей вреда окружающей среде. И этот альтернативный вариант обходится без необходимости оценивать людей по частоте авиаперелетов и ставить Великобританию в невыгодное конкурентное положение.
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