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В Риме вступает в силу «Закон о туалетах» в барах, кафе и ресторанах 

TURIZM.RU 4 часа назад
В Риме вступает в силу «Закон о туалетах» в кафе
Фото: TURIZM.RU
В Риме начинает действовать закон, обязывающий платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе. Это касается всех «гостей» с улицы, кто не является клиентом. Об этом пишет Il Giornale.
Плохие новости для туристов, стекающихся со всего мира в Рим и его окрестности. Через несколько дней в итальянском регионе Лацио, столицей которого Рим и является, вступит в силу так называемый «закон о туалетах».
Согласно ему, чтобы «помыть руки» в кафе, пиццерии, ресторане или баре, теперь придется платить. При этом входную сумму определит сам владелец заведения. Обязательным условием станет наличие таблички с информацией о стоимости посещения туалета. Исключение составят инвалиды, несовершеннолетние и беременные.
До этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата.
Эксперты отмечают, что нововведение может стать «золотой» жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.
Одновременно с этим в Лацио был принят еще один спорный закон, касающийся небольших магазинчиков. Местные власти приняли решение о создании так называемых «красных зон» в туристических районах. Такие места должны быть полностью освобождены от торговых киосков. Получается, что любая уличная торговля в этих зонах окажется под запретом.
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