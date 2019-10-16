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Туристам предлагают переночевать в памятнике 

Провинция.ру 3 часа назад
Туристам предлагают переночевать в памятнике
Фото: Провинция.ру
Замок Chateau de Bagnols, в свое время широко известный как исторический памятник XIII столетия и шедевр романской архитектуры, в один прекрасный день превратился в отель. Произошло это в начале 90-х прошлого века. Над интерьерами работали дизайнеры лучших модных домов Франции. В отеле можно увидеть старинные настенные фрески и антикварную мебель, лиможский фарфор и один из самых больших каминов в стране.
Но, пожалуй, намного больше гостей отеля привлекают мощные стены со смотровыми башнями и подъемным мостом, окруженные рвом, ландшафтный парк с лавандой и лилиями, среди виноградников района Божоле (Франция) и возможность погрузиться в атмосферу, напоминающую о великолепии эпохи французского Ренессанса.
Впрочем, все остальное — СПА, кухня и обслуживание в номерах вполне на современном уровне. Кстати, как отмечают владельцы отеля на своем сайте, местная кухня отмечена звездой Мишлен. Если на кого-то и это не производит особого впечатления, то уж то, что ресторан находится в зале, где в 1490 году обедал Карл VIII, интригует многих.
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