Туристам предлагают переночевать в памятнике

Замок Chateau de Bagnols, в свое время широко известный как исторический памятник XIII столетия и шедевр романской архитектуры, в один прекрасный день превратился в отель. Произошло это в начале 90-х прошлого века. Над интерьерами работали дизайнеры лучших модных домов Франции. В отеле можно увидеть старинные настенные фрески и антикварную мебель, лиможский фарфор и один из самых больших каминов в стране.

Но, пожалуй, намного больше гостей отеля привлекают мощные стены со смотровыми башнями и подъемным мостом, окруженные рвом, ландшафтный парк с лавандой и лилиями, среди виноградников района Божоле (Франция) и возможность погрузиться в атмосферу, напоминающую о великолепии эпохи французского Ренессанса.

Впрочем, все остальное — СПА, кухня и обслуживание в номерах вполне на современном уровне. Кстати, как отмечают владельцы отеля на своем сайте, местная кухня отмечена звездой Мишлен. Если на кого-то и это не производит особого впечатления, то уж то, что ресторан находится в зале, где в 1490 году обедал Карл VIII, интригует многих.