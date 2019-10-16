Чем грозит русским крах старейшей мировой турфирмы

Чем грозит русским туристам крах старейшей мировой турфирмы

Банкротство старейшей мировой турфирмы Thomas Cook серьезно встряхнуло отрасль. Британский оператор, работавший с 1841 года, в конце сентября 2019-го оказался несостоятельным должником. Его долг превышал 1,5 млрд долларов. Под ударом оказались отельеры Испании, Турции, Туниса, Кипра, Египта, Греции и Великобритании (здесь, по данным аналитиков, самый крупный долг).

Как посчитала исследовательская компания Mabrian Technologies, банкротство Thomas Cook затронуло туристов 38 стран. В их числе и Россию. Дело в том, что в крупный международный холдинг входили и наши «Библиоглобус» и «Интурист».

Для туриста в случае банкротства туроператора существует две вероятности развития событий. И зависят они от того находится ли он уже на отдыхе или только купил тур. В первом случае необходимо обращаться в ассоциацию «Турпомощь» или/и Ростуризм . На сайтах компаний есть телефоны горячих линий, полезные документы и порядок действий. На помощь ассоциации могут рассчитывать те, кто приобрел тур.

Купившим только билеты лучше позвонить в Ростуризм, который для возвращения россиян на родину может привлечь свои и сторонние средства (например, МЧС ). Если позволяют деньги, то можно купить обратный билет и уже по возвращении домой обращаться в страховую компанию туроператора или суд за возмещением ущерба. Во втором случае туристу стоит сразу обращаться в страховой отдел компании-банкрота. По закону ответственность туроператоров страхуется, и туристам выплачивается стоимость оплаченных, но не предоставленных услуг. Если страховой суммы на всех не хватает, то выплаты будут производиться пропорционально.

Как отмечают эксперты рынка, еще 20 лет назад аналогичная ситуация казалась бы абсурдной. Сегодня же, когда решение о путешествии и покупка билетов происходит онлайн, цены меняются моментально. Поэтому у крупных игроков могут возникнуть подобные проблемы. Хотя в целом это не окажет сильного влияния на отрасль.

Спрос, возможно несколько упадет, но к старту следующего летнего сезона ситуация нормализуется. В частности популярные «пакеты» в Турцию, Грецию и Таиланд так и будут находить своего покупателя. Тем не менее, рынок трансформируется. И происходит это в основном из-за нового поколения путешественников, которым нравятся совершенно иные форматы отдыха, нежели стандартный «пакет».

Среди основных трендов — необычные поездки-квесты, экстремальные и экотуры и тревел-супермаркеты онлайн, которые позволяют планировать путешествия, бронировать отель, автомобиль и экскурсии самостоятельно.