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Как избежать очередей в аэропорту 

Провинция.ру 3 часа назад
Как избежать очередей в аэропорту
Фото: Depositphotos
Мало кто из путешественников любит стоять в очереди к стойке регистрации в аэропорту. Особенно, если учесть, что сегодня это достаточно формальная опция. Ее вполне можно избежать, если регистрироваться на рейс самостоятельно. Это позволяют делать онлайн-сервисы и стойки-автоматы в самом аэропорту. А если пройти эту несложную операцию одним из первых, то можно выбрать и лучшие места (если это бесплатная опция). К таким обычно относятся кресла возле выхода из самолета. Именно с них начинают раздачу обедов и ужинов, на них можно быстрее попасть при входе и выйти после приземления. А еще говорят, что там меньше всего закладывает уши.
Еще один способ сократить время в очереди — ограничиться только ручной кладью. Таким образом после прилета можно избежать очереди и ожидания своих чемоданов из багажного отсека авиалайнера.
Кстати, если багажа нельзя избежать, то стоит взвешивать чемоданы дома. Это поможет избежать перевеса и перекладывания части вещей на стойке регистрации. А знание плана аэропорта сократит время на блуждание в поисках нужного выхода. Это особенно актуально для тех, у кого короткая стыковка.
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