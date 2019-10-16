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«Церковь костей» в Чехии запретила селфи из-за туристов 

Газета.Ru 3 часа назад
«Церковь костей» запретила селфи из-за туристов
Фото: Газета.Ru
Чешская часовня Костница в Седлеце, располагающаяся недалеко от Праги, запретила туристам делать фотографии. Об этом сообщает CNN.
Часовня известна как "Церковь костей" из-за своего необычного декора из человеческих костей, наиболее популярным элементом которого является люстра. С 2020 года капелла устанавливает следующие правила: теперь посетители, которые хотят делать снимки, должны будут получить разрешение от прихода, поданное за три дня до визита в часовню.
Ограничения ввели из-за того, что, несмотря на знаки на многих языках, требующие от гостей быть вежливыми и помнить, что скелеты все еще являются останками людей, многие туристы пытаются притронуться к костям, поцеловать их, надевают шляпы или солнцезащитные очки на черепа и совершают другие неуважительные действия ради фото.
Для декора часовни использовано почти 60 тыс. скелетов. Церковь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Новости путешествий , ЮНЕСКО
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