«Церковь костей» запретила селфи из-за туристов

«Церковь костей» в Чехии запретила селфи из-за туристов

Чешская часовня Костница в Седлеце, располагающаяся недалеко от Праги, запретила туристам делать фотографии. Об этом сообщает CNN.

Часовня известна как "Церковь костей" из-за своего необычного декора из человеческих костей, наиболее популярным элементом которого является люстра. С 2020 года капелла устанавливает следующие правила: теперь посетители, которые хотят делать снимки, должны будут получить разрешение от прихода, поданное за три дня до визита в часовню.

Ограничения ввели из-за того, что, несмотря на знаки на многих языках, требующие от гостей быть вежливыми и помнить, что скелеты все еще являются останками людей, многие туристы пытаются притронуться к костям, поцеловать их, надевают шляпы или солнцезащитные очки на черепа и совершают другие неуважительные действия ради фото.