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Туристка нашла способ не платить за перевес багажа 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Туристка нашла способ не платить за перевес багажа
Фото: Страница Гель Родригес в Facebook
Изобретательная пассажирка нашла способ не доплачивать за перевес и надела на себя часть вещей из чемодана. Об этом сообщает Mirror.
Когда путешественница Гель Родригес пришла на стойку регистрации с чемоданом, сотрудница аэропорта объявила, что ее багаж слишком тяжелый. Тогда туристка открыла сумку и начала надевать на себя все подряд.
Таким образом, на Родригес оказались три пары брюк и шорт, пять рубашек и три куртки общим весом 2,5 килограмма. В таком виде девушка отправилась на посадку.
Позже она сфотографировала свой наряд и опубликовала в социальных сетях. Ее пост стал вирусным и собрал множество восторженных комментариев.
Это не первый раз, когда путешественники надевают на себя часть одежды, чтобы не платить за перевес в аэропорту. Так, в июле шотландец Джон Ирвин надел восемь килограммов одежды, когда возвращался с семьей из Ниццы в Эдинбург авиакомпанией EasyJet. На стойке регистрации туристу сообщили, что его багаж весит на восемь килограммов больше допустимого, однако Ирвин отказался доплачивать за перевес.
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Новости путешествий , Джон Ирвин , Easyjet
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