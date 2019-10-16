Росавиация разрешила летать в Грузию

Согласно приказу, рейсов может быть до семи в неделю. В то же время отозвано разрешение на перелеты у авиакомпании "Глобус". Телеграм-канал Tbilisi_life передает, что пока в авиакомпании "Сибирь" запланированных перелетов из России в Грузию нет.

Напомним, что запрет на полеты был введен 8 июля, когда между странами обострились отношения.