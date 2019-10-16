Росавиация разрешила летать в Грузию 

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало авиакомпании "Сибирь" разрешение на перелеты из Москвы в Кутаиси. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно приказу, рейсов может быть до семи в неделю. В то же время отозвано разрешение на перелеты у авиакомпании "Глобус". Телеграм-канал Tbilisi_life передает, что пока в авиакомпании "Сибирь" запланированных перелетов из России в Грузию нет.
Напомним, что запрет на полеты был введен 8 июля, когда между странами обострились отношения.
Ранее "Рамблер" писал, сколько потеряла Грузия без российских туристов.