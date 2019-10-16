Куда россияне поедут на ноябрьские праздники

Каждый пятый из опрошенных порталом Ostrovok.ru признался, что еще не решил, где проведет ноябрьские праздники. 16 октября представители туррозницы назвали порталу TourDom.ru направления, которые они могут предложить опаздывающим с оформлением туров.
Так, глава компании TBS Group Рашад Мамедов ожидает наплыва туристов в своих офисах именно перед ноябрьскими праздниками. При этом он отмечает, что большинство из уже купивших тур не ограничивается тремя днями, а плюсует к ним следующие четыре, превращая выходные в полноценный отпуск.
«Абсолютным лидером стала Турция. Это прекрасный вариант для отдыха с детьми — лететь недолго и там до сих пор тепло. В Аланье, например, сегодня + 29 ℃. Кроме того, не нужна виза, а значит, купить тур можно буквально в последний момент», — уточняет он.
Исполнительный директор сети турагентств «География» Мария Бакерина, помимо Турции, выделяет еще несколько стран, куда можно купить тур last minute. «Клиенты без визы выбирают Кипр и ОАЭ — их привлекают относительно недолгий перелет и комфортная температура воздуха», — говорит она, добавляя, что у туристов с визой выбор шире — они охотно бронируют страны Средиземноморья.
В буквальном смысле запрыгнуть в последний вагон можно и в направлении отечественных курортов. Крым, Сочи, а также загородные отели и пансионаты — оптимальный вариант для тех, кто начнет готовиться к отдыху накануне праздничного уикенда.
Впрочем, по информации ряда турагентств, их клиенты предпочитают приобретать туры заранее, особенно если речь идет о продолжительных красных днях календаря — например, таких как новогодние каникулы.