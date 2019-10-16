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Турагенты назвали топ стран на ноябрьские праздники 

TourDom 1 час назад
Куда россияне поедут на ноябрьские праздники
Фото: Pixabay
Каждый пятый из опрошенных порталом Ostrovok.ru признался, что еще не решил, где проведет ноябрьские праздники. 16 октября представители туррозницы назвали порталу TourDom.ru направления, которые они могут предложить опаздывающим с оформлением туров.
Так, глава компании TBS Group Рашад Мамедов ожидает наплыва туристов в своих офисах именно перед ноябрьскими праздниками. При этом он отмечает, что большинство из уже купивших тур не ограничивается тремя днями, а плюсует к ним следующие четыре, превращая выходные в полноценный отпуск.
«Абсолютным лидером стала Турция. Это прекрасный вариант для отдыха с детьми — лететь недолго и там до сих пор тепло. В Аланье, например, сегодня + 29 ℃. Кроме того, не нужна виза, а значит, купить тур можно буквально в последний момент», — уточняет он.
Исполнительный директор сети турагентств «География» Мария Бакерина, помимо Турции, выделяет еще несколько стран, куда можно купить тур last minute. «Клиенты без визы выбирают Кипр и ОАЭ — их привлекают относительно недолгий перелет и комфортная температура воздуха», — говорит она, добавляя, что у туристов с визой выбор шире — они охотно бронируют страны Средиземноморья.
В буквальном смысле запрыгнуть в последний вагон можно и в направлении отечественных курортов. Крым, Сочи, а также загородные отели и пансионаты — оптимальный вариант для тех, кто начнет готовиться к отдыху накануне праздничного уикенда.
Впрочем, по информации ряда турагентств, их клиенты предпочитают приобретать туры заранее, особенно если речь идет о продолжительных красных днях календаря — например, таких как новогодние каникулы.
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Новости путешествий , Мария Бакерина
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