Что не так с «отелями 18+»

Что не так с отелями, куда не пускают детей

Отели с пометкой 18+ появились на популярных курортах совсем недавно. Придумали их на Карибах, а некоторые туристы до сих пор пугаются этого в названиях. На самом деле, существуют разные типы этих гостиниц. В некоторых названиях можно увидеть надпись adults only, что означает "только для взрослых". "Рамблер" рассказывает, что на самом деле происходит в этих отелях.

Тихий и расслабляющий отдых

В некоторые отели не пускают детей только для того, чтобы взрослые смогли спокойно отдохнуть без лишнего шума. Как правило, на отдыхе дети очень активны: могут шуметь, брызгаться водой и бегать по всему пляжу. Чаще всего в этой категории встречаются спа-отели, где играет классическая музыка, обслуживает ненавязчивый персонал, а развлечения в виде анимации отсутствуют. Средний возраст постояльцев начинается от 40 лет, но все зависит от индивидуальных предпочтений.

Для молодоженов

Этот тип гостиниц почти не отличается от первого. Здесь также отдыхают пары без детей. Однако если в первом атмосфера расслабляет, то здесь настраивает на романтический лад. Номера расположены в бунгало, а в ресторанах играет живая музыка. Для молодоженов бывают приятные сюрпризы в виде подарка от отеля или сертификата на совместное спа.

Активная молодежь

Этот тип отдыха кардинально отличается от двух предыдущих. Такие отели делают для молодых людей, которые приезжают для проведения дня на вечеринках. В отелях круглосуточно играет громкая музыка, в баре не заканчивается алкоголь, а с утра вечеринки продолжаются на пляже. Конечно, семьям с детьми будет некомфортно на таком курорте, поэтому молодежь выбирается в отдельные отели, где не будет никому мешать.