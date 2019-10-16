Россиян призвали быть осторожными в Испании

Россиян призвали быть осторожными во время отдыха в Испании из-за протестов

Ростуризм призывает отдыхающих в Испании быть осторожнее. На улицах каталонских городов вторые сутки бьются за независимость, сообщает «МИР 24».

В Барселоне минувшей ночью манифестанты сносили заграждения и пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Агрессивно настроенные молодые люди жгли мусорные баки и забрасывали полицейских бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили дубинки и резиновые пули. Пострадали более 70 человек. В основном сами полицейские.

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор нескольким каталонским политикам. Их признали виновными в организации незаконного референдума о независимости два года назад.