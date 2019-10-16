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Россиян призвали быть осторожными во время отдыха в Испании из-за протестов 

Мир24 2 часа назад
Россиян призвали быть осторожными в Испании
Фото: Мир24
Ростуризм призывает отдыхающих в Испании быть осторожнее. На улицах каталонских городов вторые сутки бьются за независимость, сообщает «МИР 24».
В Барселоне минувшей ночью манифестанты сносили заграждения и пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Агрессивно настроенные молодые люди жгли мусорные баки и забрасывали полицейских бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили дубинки и резиновые пули. Пострадали более 70 человек. В основном сами полицейские.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор нескольким каталонским политикам. Их признали виновными в организации незаконного референдума о независимости два года назад.
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Новости путешествий , Ростуризм
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