Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
Фото: РИА Новости
Семь процентов постояльцев, покидая гостиницу, забирают из номеров средства гигиены, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили 1419 пользователей и выяснили, увозят ли те домой из отелей средства гигиены, и что их интересует больше всего.
Оказалось, что 66% путешественников никогда не забирают из номеров бутылочки с шампунями, кусочки мыла или шапочки для душа. Каждый пятый сказал, что увозит домой косметическое средство, если оно очень понравилось.
Всегда забирают любые средства гигиены семь процентов опрошенных. Пять процентов туристов берут только средства для душа, а два процента увозят лишь одноразовые тапочки.
По действующим правилам постояльцы могут забирать из отелей только одноразовые предметы — те же гигиенические принадлежности, тапочки, дорожный набор с нитками, или подарки. Например, в некоторых курортных гостиницах постояльцам дарят пляжные сумки. Еще из номера можно забрать ручку и блокнот.
Предметы, которые используют многократно, — посуда, полотенца, халаты, постельное белье и предметы интерьера принадлежат отелю, их увозить нельзя.
Зловещие дома, которые все боятся покупать
Последние новости
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi "Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не так с «отелями 18+»
Что не так с «отелями 18+»
Россиян призвали быть осторожными в Испании
Россиян призвали быть осторожными в Испании
Выяснилось, как часто люди забирают из отеля мыло
Выяснилось, как часто люди забирают из отеля мыло
Бортпроводники пояснили, почему не берут чаевые
Бортпроводники пояснили, почему не берут чаевые1
Названы самые странные вещи авиапассажиров
Названы самые странные вещи авиапассажиров
Видео
Особняки с секретами, которые боятся покупать
10:10
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Новости путешествий
Поднебесный город появился в Азии
03:32
Поднебесный город появился в Азии
Новости путешествий
В России подорожают турпутевки
00:47
В России подорожают турпутевки
Новости путешествий
Почему в городе для миллионеров никто не живет
03:07
Почему в городе для миллионеров никто не живет
Новости путешествий
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
04:06
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
Новости путешествий
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
04:05
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
Новости путешествий
Затерянные города, которые все еще ищут
11:42
Затерянные города, которые все еще ищут
Новости путешествий
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
00:37
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
Новости путешествий
Самые необычные вокзалы в мире
10:44
Самые необычные вокзалы в мире
Новости путешествий
Уголки планеты, где гравитация действует странно
10:31
Уголки планеты, где гравитация действует странно
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение