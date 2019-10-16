Как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни

Семь процентов постояльцев, покидая гостиницу, забирают из номеров средства гигиены, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса опросили 1419 пользователей и выяснили, увозят ли те домой из отелей средства гигиены, и что их интересует больше всего.

Оказалось, что 66% путешественников никогда не забирают из номеров бутылочки с шампунями, кусочки мыла или шапочки для душа. Каждый пятый сказал, что увозит домой косметическое средство, если оно очень понравилось.

Всегда забирают любые средства гигиены семь процентов опрошенных. Пять процентов туристов берут только средства для душа, а два процента увозят лишь одноразовые тапочки.

По действующим правилам постояльцы могут забирать из отелей только одноразовые предметы — те же гигиенические принадлежности, тапочки, дорожный набор с нитками, или подарки. Например, в некоторых курортных гостиницах постояльцам дарят пляжные сумки. Еще из номера можно забрать ручку и блокнот.

Предметы, которые используют многократно, — посуда, полотенца, халаты, постельное белье и предметы интерьера принадлежат отелю, их увозить нельзя.