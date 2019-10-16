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Летевший из Дели в Москву самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Ташкенте 

News.ru + ещё 8 6 часов назад
Летевший в Москву аэробус экстренно сел в Ташкенте
Фото: Вечерняя Москва
Самолёт А-330 российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Дели — Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана, одному из пассажиров во время полёта стало плохо, поэтому экипаж принял решение запросить посадку в Ташкенте.
В настоящий момент решается вопрос о госпитализации пассажира, о его состоянии не сообщается.
Самолёт продолжит полёт в Москву в ближайшее время.
Ранее News.ru писал о том, что борт авиакомпании S7 Airlines, который следовал по маршруту Москва — Надым, совершил вынужденную посадку в Сургуте. Причиной стал туман в Надыме.
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