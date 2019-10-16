Летевший в Москву аэробус экстренно сел в Ташкенте

Летевший из Дели в Москву самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Ташкенте

Самолёт А-330 российской авиакомпании «Аэрофлот» , выполнявший рейс по маршруту Дели — Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте.

Как сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана, одному из пассажиров во время полёта стало плохо, поэтому экипаж принял решение запросить посадку в Ташкенте.

В настоящий момент решается вопрос о госпитализации пассажира, о его состоянии не сообщается.

Самолёт продолжит полёт в Москву в ближайшее время.