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Почему бортпроводники не берут чаевые от пассажиров 

TURIZM.RU 4 часа назад
Почему бортпроводники не берут чаевые от пассажиров
Фото: TURIZM.RU
Представители Ассоциации бортпроводников (AFA), состоящей из профессиональных стюардесс и стюардов, дали ответ на вопрос: могут ли пассажиры предложить чаевые экипажу воздушного судна.
По их словам, бортпроводники — это профессионалы с очень строгими правилами поведения, подчиняющиеся практически военной дисциплине. Они призваны полностью концентрироваться и оперативно безошибочно реагировать на любую сложившуюся во время рейса ситуацию. Их главная миссия заключается в поддержании безопасности пассажиров на борту самолета. Как отмечают в AFA, бортпроводников действительно можно сравнить с полицейскими и пожарными. Поэтому давать им чаевые за то, что они подают напитки и еду, бесполезная трата времени.
К тому же, продолжают представители ассоциации, такая доброта пассажиров ставит членов экипажа в неловкую ситуацию, ведь по долгу службы им просто-напросто запрещено принимать денежное вознаграждение. В AFA настаивают, что поблагодарить того или иного бортпроводника можно другими способами. Например, после рейса отправить авиакомпании электронное письмо с благодарностью в адрес конкретного сотрудника или всего экипажа.
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