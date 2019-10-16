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В Коста-Рике ждут российских туристов 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
В Коста-Рике ждут российских туристов
Фото: РИА Новости
Член президиума законодательной ассамблеи Коста-Рики Отто Варгас Викес считает необходимым повысить привлекательность своей страны для российских туристов.
"Костариканцы чаще посещают Россию, чем россияне — Коста-Рику, поэтому нам нужно продвигать нашу невероятно разнообразную страну, которая похожа на удивительный рай",
— заявил депутат в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой об отмене виз для туристов, въезжающих в страну на срок до 90 дней.
Варгас Викес, находящийся с визитом в Москве, провел во вторник встречу с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.
В ходе встречи парламентарии подняли вопрос об открытии прямых рейсов между Россией и Коста-Рикой. Депутат отметил, что возможное открытие прямых рейсов "будет большим подспорьем для диверсификации и развития туризма".
В то же время он подчеркнул необходимость расширения двусторонних обменов в сфере образования, а также в сфере культуры и спорта.
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Комментарии
Новости путешествий , Андрей Клишас , Совет Федерации , РИА Новости
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