В Коста-Рике ждут российских туристов

Член президиума законодательной ассамблеи Коста-Рики Отто Варгас Викес считает необходимым повысить привлекательность своей страны для российских туристов.

"Костариканцы чаще посещают Россию, чем россияне — Коста-Рику, поэтому нам нужно продвигать нашу невероятно разнообразную страну, которая похожа на удивительный рай",

— заявил депутат в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой об отмене виз для туристов, въезжающих в страну на срок до 90 дней.

Варгас Викес, находящийся с визитом в Москве, провел во вторник встречу с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом

В ходе встречи парламентарии подняли вопрос об открытии прямых рейсов между Россией и Коста-Рикой. Депутат отметил, что возможное открытие прямых рейсов "будет большим подспорьем для диверсификации и развития туризма".

В то же время он подчеркнул необходимость расширения двусторонних обменов в сфере образования, а также в сфере культуры и спорта.