Что мучает российских пенсионеров в Болгарии

В последние годы большое количество россиян, прежде всего пенсионеров, переехали в Болгарию. Хотя большинство пожилых россиян не могут нарадоваться теплому болгарскому климату, понятному языку и свежим продуктам, несколько вещей их все же мучает.

Климат

Лето в Болгарии жаркое и долгое. Температура воздуха в Софии может превышать 40С, при этом город расположен в долине и воздух в нем слабо продувается. Для пенсионеров, переехавших из средней полосы России или с Севера, бывает нелегко к нему привыкнуть. Комары и переносимые ими инфекции добавляют неприятностей.

Опустевшие поселки зимой

Хуже всего приходится тем, кто на волне ажиотажа купил квартиру в одном из новых курортных поселков на Черном море. Зимой, когда туристов нет, поселки пустеют, магазинчики закрываются, и покупка продуктов становится проблемой.

Бытовые стандарты

Болгары много курят, что может стать проблемой для некурящих соседей. А если не повезло поселиться в "цыганском" районе, то к курению добавляется криминал и антисанитария.

Бродячие животные

В Болгарии, как и на юге России, много бродячих собак и кошек, в отличие от Западной Европы или Великобритании. Кажется — ну что такого? Но бродячие собаки сбиваются в стаи, которые могут быть опасны, особенно для пожилых людей.

Скука

В Болгарии мало что происходит, поэтому основные развлечения приходится искать в интернете. Те, кто переехал в Болгарию из крупных городов, как правило, довольно быстро задумываются о переезде куда-нибудь еще.

Курс лева

Самое неприятное, что случилось с российскими пенсионерами в Болгарии за последние годы — это падение курса рубля по отношению к местной валюте. В 2010 1 лев стоил около 20 рублей. В 2019 году соотношение валют стало 1:36.