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Какие факты о Тунисе скрывают туроператоры 

Рамблер 2 часа назад
Какие факты о Тунисе скрывают туроператоры
Фото: depositphotos.com
Тунис является одним из самых популярных осенне-зимних направлений для отдыха у россиян. Однако рекламные проспекты, показывающие красивые отели, стоящие на берегу моря, не открывают всей правды.

Вода

Пить воду из-под крана в Тунисе не рекомендуется. Лучше купить воду в одном из магазинов города и принести в отель. В самом отеле бутилированная вода обойдется в 4-6 раз дороже.

Язык

В Тунисе говорят на одном из диалектов арабского — "держа". Также более 63% населения знает французский. На французском написаны все инструкции, на нем пишутся научные статьи. Впрочем, в отелях и торговых зонах продавцы всегда готовы понять школьный английский или язык жестов.

Безопасность

Согласно американскому правительственному сайту по туризму, в Тунисе туристам следует действовать "с повышенной внимательностью". По окраинам страны действуют террористические группировки. Не нужно отправляться в неорганизованные поездки на юг Туниса, особенно в приграничные районы с Ливией. Также лучше не посещать места массового скопления людей. Следует быть внимательным и обращать внимание на поведение окружающих людей.

Море

Одна из главных жалоб российских туристов — море. "Слишком грязное и слишком холодное", пишут россияне в отзывах. Многие с самого начала планируют использовать для водных процедур исключительно спа. Талассотерапия в Тунисе замечательная, в этом туроператоры не лгут.

Санитарное состояние

Улицы Суса и Монастира никого не удивят чистотой. Кажется, что местные жители выбрасывают мусор на мостовые прямо из окон, как в Средневековье. Однако поездки на верблюдах или джипах по пустыне обычно примиряют наших туристов с антисанитарией. В конце концов, многие курортные места российского юга немногим чище.
Страны, в которых не любят туристов
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