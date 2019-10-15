Почему в гражданской авиации так мало женщин-пилотов

Если верить исследованиям, среди пилотов в США только 4,4% представительницы прекрасного пола. В Великобритании за последние 10 лет число женщин-пилотов выросло с 3,7% до 4,3%. Так или иначе, девушек, управляющих воздушными суднами, по-прежнему крайне мало. Почему так происходит, выяснял "Рамблер".

Если за рубежом количество женщин-пилотов пусть и медленно, но растет, то в России женщины, управляющие авиалайнерами, по-прежнему вызывают острою полемику. Так, в 2018 году авиакомпания "Победа" заявила о том, что запускает рейсы с экипажем, состоящим только из девушек. Эта новость моментально вызвала общественный резонанс. Выяснилось, что многие пассажиры по сей день боятся летать с пилотами-женщинами.

В сфере авиации большинство девушек работают стюардессами, диспетчерами, администраторами на стойках и сотрудницами службы поддержки. Во времена расцвета гражданской авиации бортпроводниками и вовсе были только женщины. Существовало мнение, что только они смогут успокоить пассажиров, а также привлечь их вернуться в самолет снова.

В какой-то момент гендерные границы начали стираться. Бортпроводниками стали работать и мужчины, а женщин допустили до управления воздушными суднами.

Однако стереотипы никуда не исчезли. Так, люди, отказывающиеся летать с пилотами-девушками, уверены, что мужчины быстрее ориентируются в критической ситуации, в то время как женщины менее стрессоустойчивы и склонны впадать в панику.

Еще одна причина, по которой женщин-пилотов гораздо меньше, чем мужчин — трудовое законодательство. Как известно, женщин стараются меньше привлекать к вредным работам. А на здоровье пилота влияет огромное количество факторов: от постоянных перепадов давления до смены часовых поясов. Неслучайно, представители данной профессии гораздо раньше уходят на пенсию.