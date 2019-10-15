Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поддельное меню и протухшие продукты: как нас обманывают в вагонах-ресторанах 

Рамблер 5 часов назад
Как нас обманывают в вагонах-ресторанах
Фото: РИА Новости
Для многих людей посещение вагона-ресторана — одно из главных развлечений во время продолжительной поездки на поезде. Приходя туда, люди не жалеют денег, знакомятся друг с другом и веселятся. А между тем вагоны-рестораны нередко обманывают пассажиров. "Рамблер" выяснил, на какие уловки чаще всего ведутся путешественники.

Поддельное меню

Меню каждого ресторана утверждают вышестоящие инстанции, после чего, как правило, они пылятся в ящиках. Пассажирам же раздают другие меню, где цены на 30-50% выше, чем в оригинальных. Несложно догадаться, кто "зарабатывает" на разнице в цене.

Протухшие продукты

Промышленные холодильники, в которых хранятся продукты в поездах, нередко выходят из строя из-за перепадов напряжения и изношенных аккумуляторов. Неудивительно, что еда часто портится, и поварам не остается ничего другого, как готовить блюда из несвежих продуктов. К их счастью, по роду своей деятельности повара знают, как скрыть неприятный душок и реанимировать пропавшие яства.

Алкоголь из-под полы

Ни у одного поезда нет и не может быть лицензии на продажу крепкого алкоголя. Несмотря на это, в вагоне-ресторане можно приобрести практически любые напитки: от пива до коньяка. Обычно алкоголь для бара приобретает директор ресторана по оптовым ценам, после чего официанты продают его втридорога.
Самый странный город в Азии
Комментарии1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты назвали самые небезопасные авиакомпании
Эксперты назвали самые небезопасные авиакомпании
Туристок приняли за проституток и выслали в Россию
Туристок приняли за проституток и выслали в Россию2
Почему в авиации так мало женщин-пилотов
Почему в авиации так мало женщин-пилотов7
Названы самые небезопасные авиакомпании
Названы самые небезопасные авиакомпании
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Видео
Особняки с секретами, которые боятся покупать
10:10
Особняки с секретами, которые боятся покупать
Новости путешествий
Поднебесный город появился в Азии
03:32
Поднебесный город появился в Азии
Новости путешествий
В России подорожают турпутевки
00:47
В России подорожают турпутевки
Новости путешествий
Почему в городе для миллионеров никто не живет
03:07
Почему в городе для миллионеров никто не живет
Новости путешествий
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
04:06
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
Новости путешествий
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
04:05
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
Новости путешествий
Затерянные города, которые все еще ищут
11:42
Затерянные города, которые все еще ищут
Новости путешествий
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
00:37
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
Новости путешествий
Самые необычные вокзалы в мире
10:44
Самые необычные вокзалы в мире
Новости путешествий
Уголки планеты, где гравитация действует странно
10:31
Уголки планеты, где гравитация действует странно
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение