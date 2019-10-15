Поддельное меню и протухшие продукты: как нас обманывают в вагонах-ресторанах

Для многих людей посещение вагона-ресторана — одно из главных развлечений во время продолжительной поездки на поезде. Приходя туда, люди не жалеют денег, знакомятся друг с другом и веселятся. А между тем вагоны-рестораны нередко обманывают пассажиров. "Рамблер" выяснил, на какие уловки чаще всего ведутся путешественники.

Поддельное меню

Меню каждого ресторана утверждают вышестоящие инстанции, после чего, как правило, они пылятся в ящиках. Пассажирам же раздают другие меню, где цены на 30-50% выше, чем в оригинальных. Несложно догадаться, кто "зарабатывает" на разнице в цене.

Протухшие продукты

Промышленные холодильники, в которых хранятся продукты в поездах, нередко выходят из строя из-за перепадов напряжения и изношенных аккумуляторов. Неудивительно, что еда часто портится, и поварам не остается ничего другого, как готовить блюда из несвежих продуктов. К их счастью, по роду своей деятельности повара знают, как скрыть неприятный душок и реанимировать пропавшие яства.

Алкоголь из-под полы

Ни у одного поезда нет и не может быть лицензии на продажу крепкого алкоголя. Несмотря на это, в вагоне-ресторане можно приобрести практически любые напитки: от пива до коньяка. Обычно алкоголь для бара приобретает директор ресторана по оптовым ценам, после чего официанты продают его втридорога.